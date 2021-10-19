經濟

潤電上月售電量按月跌逾一成

【明報專訊】近月內地電力股受政府的「限電政策」和「壓抑電價」等措施要求，加上煤價飈升，電廠按月售電量明顯下滑。華潤電力（0836）昨日公布，上月附屬電廠售電量達1380.10萬兆瓦時，按年升15.4％，按月則跌12.6％。期內四大主要發電類別，只有風電廠錄得按月升幅，當中水電站售電量按月跌逾三成多。潤電昨日股價先升後跌，收報18.42元，全日跌6.5%，成交達8.58億元。

月內，風電場售電量達到217.20萬兆瓦時，按年增95%，按月升13.2％；核心業務火電廠售電量達到1140.27萬兆瓦時，按年增6.7%，按月大跌16.1％；水電站為12.21萬兆瓦時，按年增21.2%，按月則跌32.3％；光伏電站達10.42萬兆瓦時，按年增加66.7%，按月跌7.2％。

今年首9個月表現均跑贏去年同期，附屬電廠累計售電量達到1.32億兆瓦時，按年增加18.7%。其中，核心火電廠累計售電量達1.07億兆瓦時，按年增加12.9%； 風電場達2263.81萬兆瓦時，按年增加55.2%；水電站為124.68萬兆瓦時，按年增加15.1%；光伏電站為90.03萬兆瓦時，按年增加62.3%。

相關字詞﹕華潤電力

上 / 下一篇新聞

外匯基金上季蝕132億 6季首見紅 內地監管風暴吹襲 港股虧損263億表現最差
外匯基金上季蝕132億 6季首見紅 內地監管風暴吹襲 港股虧損263億表現最差
余偉文：轉數快服務暫停與網絡攻擊無關
余偉文：轉數快服務暫停與網絡攻擊無關
16港銀准辦雙向理財通 最早今提供服務
16港銀准辦雙向理財通 最早今提供服務
穆迪降佳兆業評級至「B2」 指再融資風險加大
穆迪降佳兆業評級至「B2」 指再融資風險加大
中電：煤價上漲內地業務利潤大幅受壓
中電：煤價上漲內地業務利潤大幅受壓
微信抖音傳遭要求 向對手開放連接
微信抖音傳遭要求 向對手開放連接
中國第3季經濟增4.9% 遜預期 受限電房地產去槓桿影響 分析：第4季未樂觀
中國第3季經濟增4.9% 遜預期 受限電房地產去槓桿影響 分析：第4季未樂觀
港股挫207點後倒升78點 重上50天線
港股挫207點後倒升78點 重上50天線
銷售增長放緩 大摩劈安踏目標價
銷售增長放緩 大摩劈安踏目標價
保聯推微信小程序服務內地客
保聯推微信小程序服務內地客
證監轟豐盛保薦審查不力 罰款550萬 指申上市民企財務涉多項疑點
證監轟豐盛保薦審查不力 罰款550萬 指申上市民企財務涉多項疑點
多隻IPO申請失效 彭博：涉內地監管風暴
多隻IPO申請失效 彭博：涉內地監管風暴
香港寬頻冀藉智能家居產品吸客
香港寬頻冀藉智能家居產品吸客
fb歐盟聘萬人打造元宇宙 首產品數碼會議空間測試中
fb歐盟聘萬人打造元宇宙 首產品數碼會議空間測試中
「元宇宙」一詞 出自29年前科幻小說
「元宇宙」一詞 出自29年前科幻小說
富衛美上市傳觸礁 美證交憂中國監管
富衛美上市傳觸礁 美證交憂中國監管
高盛獲批在華擁全資證券業務
高盛獲批在華擁全資證券業務
陳茂峰：年金是退休生活保障不是投資
陳茂峰：年金是退休生活保障不是投資
張兆聰：資金回流 中國電車ETF隨時破頂
張兆聰：資金回流 中國電車ETF隨時破頂
劉宇亮：內地經濟放緩 政策巿料觸底
劉宇亮：內地經濟放緩 政策巿料觸底
薛偉傑：實現「碳中和」 離不開CCSU
薛偉傑：實現「碳中和」 離不開CCSU
技術取勝：粵豐環保升穿下降軌
技術取勝：粵豐環保升穿下降軌
何民傑：魷魚遊戲熱爆啟示——港電檢條例要與時並進
何民傑：魷魚遊戲熱爆啟示——港電檢條例要與時並進
劉思明：航空股向好 中航信中線可吸
劉思明：航空股向好 中航信中線可吸
周顯：港股全天候運作 大勢所趨
周顯：港股全天候運作 大勢所趨
湯文亮：缺芯限電大塞船：大通脹先兆
湯文亮：缺芯限電大塞船：大通脹先兆
星凱‧堤岸加推134伙 折實均呎1.97萬 最快周末次輪銷售 海茵莊園料本周首推312伙
星凱‧堤岸加推134伙 折實均呎1.97萬 最快周末次輪銷售 海茵莊園料本周首推312伙
凱滙維港滙周五219伙對撼
凱滙維港滙周五219伙對撼
梅窩居屋首錄二手 4年升最多七成
梅窩居屋首錄二手 4年升最多七成
嵐山181呎戶339萬易手 3年蝕6%離場
嵐山181呎戶339萬易手 3年蝕6%離場
羅素街前PRADA舖2樓呎租僅60元
羅素街前PRADA舖2樓呎租僅60元
新蒲崗工廈逾九成業權放售 市值10億
新蒲崗工廈逾九成業權放售 市值10億