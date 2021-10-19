潤電上月售電量按月跌逾一成

【明報專訊】近月內地電力股受政府的「限電政策」和「壓抑電價」等措施要求，加上煤價飈升，電廠按月售電量明顯下滑。華潤電力（0836）昨日公布，上月附屬電廠售電量達1380.10萬兆瓦時，按年升15.4％，按月則跌12.6％。期內四大主要發電類別，只有風電廠錄得按月升幅，當中水電站售電量按月跌逾三成多。潤電昨日股價先升後跌，收報18.42元，全日跌6.5%，成交達8.58億元。