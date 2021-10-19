潤電上月售電量按月跌逾一成

【明報專訊】近月內地電力股受政府的「限電政策」和「壓抑電價」等措施要求，加上煤價飈升，電廠按月售電量明顯下滑。華潤電力（0836）昨日公布，上月附屬電廠售電量達1380.10萬兆瓦時，按年升15.4％，按月則跌12.6％。期內四大主要發電類別，只有風電廠錄得按月升幅，當中水電站售電量按月跌逾三成多。潤電昨日股價先升後跌，收報18.42元，全日跌6.5%，成交達8.58億元。
月內，風電場售電量達到217.20萬兆瓦時，按年增95%，按月升13.2％；核心業務火電廠售電量達到1140.27萬兆瓦時，按年增6.7%，按月大跌16.1％；水電站為12.21萬兆瓦時，按年增21.2%，按月則跌32.3％；光伏電站達10.42萬兆瓦時，按年增加66.7%，按月跌7.2％。
今年首9個月表現均跑贏去年同期，附屬電廠累計售電量達到1.32億兆瓦時，按年增加18.7%。其中，核心火電廠累計售電量達1.07億兆瓦時，按年增加12.9%； 風電場達2263.81萬兆瓦時，按年增加55.2%；水電站為124.68萬兆瓦時，按年增加15.1%；光伏電站為90.03萬兆瓦時，按年增加62.3%。
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