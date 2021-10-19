經濟

銷售增長放緩 大摩劈安踏目標價

【明報專訊】內地新冠變種病毒疫情肆虐，導致經濟活動接近停擺，市場更預期當地下半年經濟增長或持續放緩。國產體育用品股安踏體育（2020）昨收市後公布第三季營運表現，旗下各品牌零售金額按年增長均較第二季有所下滑；摩根士丹利發表報告稱，在行業需求減弱的情况下，該行下調集團未來3年的營業額及盈利預測，並調低其目標至185元。

股價先跌後升4.45%

安踏體育昨日先跌後升，最終更以126.8元收市，升4.45%；全日成交17.53億元。集團表示，截至今年9月底止，第三季主品牌「安踏」零售金額與去年同期相比，錄得10%至20%增長；較第二季同比增長70%至75%，升幅明顯收窄。至於集團另一主要收入來源FILA品牌，其零售金額由第二季按年升30%至35%，收窄至第三季錄得中單位數增幅。其他品牌則按年錄得35%至40%升幅，同樣比第二季同比增長70%至75%放緩。

摩根士丹利報告指出，內地新冠肺炎疫情反覆，加上當地宏觀經濟有機會於下半年放緩，或導致行業需求減少；該行將集團今年全年、明年及2023年銷售額預測下調4%、5%和6%，盈利估算亦分別減少7%、9%及11%。至於目標價則由203元減至185元，市盈率目標仍為40倍，並維持「增持」評級。

不過，該行認為踏入冬季，市場需求將會逐步回升，故相信今年第四季銷售數據將稍微優於第三季。另安踏和FILA品牌今年全年銷售有望分別錄得22%，以及30%增長。

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