經濟

港股挫207點後倒升78點 重上50天線

【明報專訊】內地經濟增長遜預期，港股昨天表現反覆。恒指早段高開94點見全日高位，午後一度倒跌207點，尾市拗腰回升78點或0.31%，報25,409點，近3個半月以來再重上50天線（25,407點）。主板成交額1269億元，較上一個交易日減少29.33%，是10月7日1053.37億元成交後最少；國指升5點或0.06%，報8971點。恒生科技指數收報6324點，升0.08%。

內媒報道，短視頻平台快手（1024）及抖音的關聯公司「微播視界科技」因在旗下平台發布金融視頻廣告，宣揚過度消費等不正確導向，存在嚴重價值觀問題，遭北京市海淀區市場監管局罰款20萬元人民幣。消息拖累快手股價昨天收跌3.01%，報82.2元。

因宣揚過度消費遭罰款 快手跌3%

昨天錄得1.02億元北水淨流入，較上一個交易日減少50.66%。北水追捧李寧（2331）和融創（1918），分別錄得2.14億元及3.77億元淨入，刺激股價分別收升2.82%及5.289%。而騰訊（0700）和贛鋒鋰業（1772）是北水掟貨最多個股，全日淨流出3.26億元及2.32億元。

北水買李寧融創 沽騰訊贛鋒

富昌證券聯席董事譚朗蔚稱，恒指昨天重上50天線，後市走勢要視乎未來能否站穩腳步，上望26,300點。

隨首周長汽（2333）、吉利（0175）及比亞迪（1211）銷售強勁，加上「行業新貴」理想汽車（2015）及小鵬汽車（9868）的銷售數字不斷挑戰新高，料車股強勁勢頭將持續，散戶可留意汽車及零部件板塊個股。

另外，昨天港交所（0388）推出的MSCI A50期指日間交易時段有1395張合約成交，而新加坡交易所A股期指昨天截至晚上近9時，有逾29萬張合約成交。

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