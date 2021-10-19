經濟

中國第3季經濟增4.9% 遜預期 受限電房地產去槓桿影響 分析：第4季未樂觀

【明報專訊】受限電影響生產、房地產投資放緩和去年較高基數影響，中國第三季經濟增長放緩速度較市場預期大。國家統計局昨日公布，中國第三季GDP按年增長4.9%，低於市場預期的5%，亦較次季7.9%的增速放緩。9月份工業增加值按年上升3.1%，增速較8月下滑2.2個百分點，分析認為第四季仍受房地產去槓桿、晶片短缺等因素影響工業生產，預期今季中國經濟將繼續放緩增長。

明報記者 歐陽偉昉

今年首三季GDP增長為9.8%，仍高於政府定下的6%目標，過去兩年經濟平均增長為5.2%，較上半年增速低0.1個百分點。除工業增加值，首9個月固定資產投資增速按年上升7.3%，亦較前值放緩1.6個百分點，低於市場預期的7.8%（見表）。限貸政策下，房地產投資增速按月跌2.1個百分點。不過，社會消費品零售總額較上月改善，9月按年上升4.4%，較8月增速回升1.9個百分點，亦好過市場預期的3.5%，惟仍遠低於7月的8.5%增速。扣除價格因素，9月零售按年實增2.5%，按月增0.3%。

房地產投資增速跌2.1個百分點

ING銀行大中華區首席經濟師彭藹嬈表示，房地產限貸政策使內房企業難以取得資金繼續建設項目，令水泥、生鐵、粗鋼的產量下降，雖然有二線城市設下樓價下限扶助樓市，有助房地產項目續建，但內房企業仍有其他挑戰。新冠肺炎疫情衝擊供應鏈，港口運作受影響令運費上升，晶片短缺也將持續影響工業生產。

零售方面，彭藹嬈指失業問題會影響消費，內地打壓中小學補習行業造成行業倒閉潮，對消費力產生連鎖效應，視為普通消費者基準的服裝消費，按年下跌了4.8%。不過她指出交通建設和電訊基建投資按年增加兩成，可幫助支持經濟。加上去年高基數效應，該行將中國第四季增長預期由4.5%降至4.3%，全年仍維持8.9%增長預期。

ING下調第4季增長預期至4.3%

新加坡銀行首席經濟學家莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）則認為，9月防疫措施放寬後，零售增速反彈，9月服務業採購經理指數也重回擴張，地方政府正增加借貸，開展新基建項目帶動投資，加上出口增長維持理想，因此不認為經濟會大幅轉壞。該行將中國今年經濟增長由8.2%降至7.9%，明年由6%降至5.5%。

人民銀行在今年7月意外全面降準0.5個百分點，釋放1萬億元人民幣長期資金。第三季經濟放緩，市場大多預期將再次降準。彭博經濟研究預期，人行於未來數月降準0.5個百分點，不過經濟放緩是因為供應鏈受衝擊所導致，放鬆貨幣和財政政策的效用可能不大。

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