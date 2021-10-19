微信抖音傳遭要求 向對手開放連接

擬要求搜索結果顯示對方內容

消息稱有關當局正研究將微信系統的文章向百度（9888）等搜索引擎開放的規定；更考慮讓字節跳動旗下「抖音」的短視頻展示在搜索結果中。據報監管機構正在向各公司收集反饋意見，目前尚不清楚會否推進。隨着消息傳出，騰訊股價由跌轉升，昨天收升0.28%至497元；百度港股升4.16%至167.7元，百度美股（美：BIDU）開市初段升逾3%。中央近來不斷打擊壟斷行為，要求平台間互聯互通。騰訊旗下微信早於9月發布聲明，在監管部門指導下，外鏈管理措施將分階段分步驟實施，包括用戶可在一對一聊天場景中訪問外部鏈接等。此外，微信亦跟阿里旗下「淘特」（淘寶特價版）等平台互相開放服務，用戶可以利用微信掃碼付功能。另於本月初阿里旗下支付寶已向銀聯雲閃付開放線上場景，首批覆蓋85%淘寶商家。安裝雲閃付應用程式的用戶，在淘寶購物提交訂單後即可在支付寶收銀台直接選擇「雲閃付」支付。