經濟

中電：煤價上漲內地業務利潤大幅受壓

【明報專訊】煤價高漲令電力股「受災」，本地公用股中電（0002）昨天在最新一份季度報告中談到中國內地業務時說，正如2021年中期業績報告指出，煤價上升導致電廠2021上半年的利潤大幅受壓，並導致火電組合的經營錄得虧損，其後煤價持續上漲，對中電所有煤電資產的利潤和貢獻構成進一步的壓力。

集團同時宣派第三期中期股息0.63元，按年持平；售電量方面，2021年首9個月本港售電量增加至275.06億度，按年升4.1%。集團表示，隨着政府推行疫苗接種計劃及放寬社交距離限制，更多市民恢復上班及上學，香港經濟逐步復蘇，電力需求有所上升。今年夏季天氣炎熱，用電量亦因而增加。

派第三期中期息0.63元 按年持平

期內本地售電量中，住宅佔總售電量的30%，按年增加2.4%﹔商業佔總售電量的38%，按年增4.2%﹔基建及公共服務佔總售電量的27%，按年增5.9%；製造業佔總售電量的5%，按年增3.8%。

中電中期的營運盈利按年跌7%至56.98億元，總盈利則按年跌23.2%至46.15億元，主要受累於內地和澳洲業務盈利減少，當中內地業務盈利在上半年按年跌23.2%至9.62億元。中電股價昨日微升0.07%，收報74.85元，高低位分別為75.1元及74.5元，全日成交額1.32億元。

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