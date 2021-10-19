中電：煤價上漲內地業務利潤大幅受壓

集團同時宣派第三期中期股息0.63元，按年持平；售電量方面，2021年首9個月本港售電量增加至275.06億度，按年升4.1%。集團表示，隨着政府推行疫苗接種計劃及放寬社交距離限制，更多市民恢復上班及上學，香港經濟逐步復蘇，電力需求有所上升。今年夏季天氣炎熱，用電量亦因而增加。

派第三期中期息0.63元 按年持平

期內本地售電量中，住宅佔總售電量的30%，按年增加2.4%﹔商業佔總售電量的38%，按年增4.2%﹔基建及公共服務佔總售電量的27%，按年增5.9%；製造業佔總售電量的5%，按年增3.8%。

中電中期的營運盈利按年跌7%至56.98億元，總盈利則按年跌23.2%至46.15億元，主要受累於內地和澳洲業務盈利減少，當中內地業務盈利在上半年按年跌23.2%至9.62億元。中電股價昨日微升0.07%，收報74.85元，高低位分別為75.1元及74.5元，全日成交額1.32億元。