穆迪降佳兆業評級至「B2」 指再融資風險加大

佳兆業計劃回購12月7日到期美元債券

雖然據路透社昨日報道，佳兆業回應指公司已償還10月16日到期的美元債利息，金額為3940萬美元，並計劃於周四打款償還10月22日到期的美元債利息，金額為3585萬美元。惟穆迪仍將佳兆業債券的高級無擔保評級從「B2」下調至「B3」，以及所有評級都納入可能進一步下調的觀察名單。

另彭博社報道，佳兆業亦計劃回購部分12月7日到期的6.5％美元債券，以增強市場信心，又指已將部分資金從內地匯到香港，用於提前贖回，並將根據市場情况選擇合適的時機贖回。

佳兆業上周已回應有關公司未兌付10月9日到期的美元債債息的傳聞，指已在10月8日完成利息轉帳以及支付。受不利傳聞影響，上周五佳兆業一筆境內債「21佳房01」債價跌超過兩成，昨日仍未止瀉，再跌10.94%，報68.725元。

截至中期已「三道紅線」全部達標的佳兆業，突在早前抵押佳兆業美好（2168）的控股權集資。據山高金融（0412）公布，認購由佳兆業發行本金總額最多1.2億美元（約9.36億元）的一年期債券，息率為11.5厘，債券以佳兆業美好約67.18%股權作為抵押。