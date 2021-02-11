外匯基金上季蝕132億 6季首見紅 內地監管風暴吹襲 港股虧損263億表現最差

明報記者 胡學能

外匯基金今年第三季於其他股票的投資亦按季轉虧，虧損7億元，於外匯的投資收入則按季增250%至56億元。至於今年首3季整體投資收入，主要是靠「其他投資」所支撐，投資收入為767億元，該個項目包括長期增長組合持有的私募股權及房地產投資的估值變動，然而該數字未反映7至9月份的估值。「其他股票」首3季亦貢獻457億元投資收入，債券、外匯投資收入則分別為95億元、84億元。港股投資首3季則虧損138億元。

李達志：無意改變港股投資比例

金管局副總裁李達志昨出席立法會財經事務委員會會議時指出，內地政府早前整改平台企業，對港股市場有影響，惟他認為股市調整不能歸咎單一因素，內地早前疫情反彈、多省限電也令股市波動。他表示，外匯基金所持港股主要是早年動用外匯基金入市的剩餘貨值，局方無意增減對港股的投資比例，重申外匯基金投資目標是長期，希望保本和增值，望外界勿聚焦過於短期的收益波動。

總裁余偉文表示，外匯基金投資組合分散，港股只佔較小部分，至於外匯基金今季投資表現，他認為難以預測，視乎因素包括全球經濟復蘇情况、聯儲局11月議息對利率走勢、通脹判斷有否變化等。余亦提到，聯儲局倘減買債有可能引發資金流逆轉並妨礙區內經濟復蘇，但影響或較2013年溫和，香港銀行體系資本及流動性充足，抗震能力充裕。他認為近年全球貨幣環境寬鬆，資產估值高，若收水處理不好，高資產價格有大幅調整風險，個人理財活動要小心衡量風險。

星展：全年外匯基金收益可達1400億

星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，外匯基金今季投資虧損擴大風險不大，聯儲局倘今季開始減買債，相信不會將債券息率推得太高，故債券估值於今季應不會有明顯下跌，而港股半年來下跌已反映許多負面因素，除非外圍市况再大跌，否則港股表現惡化可能性不大。

外匯部分方面，雖然歐元偏軟，但若持其他有息貨幣、有機會加息的貨幣如人民幣，則料今季該部分表現不會太差。連同美股表現今季有機會向上突破，他相信今年全年外匯基金整體投資收入，有可能高於1400億元。