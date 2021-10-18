采葉庭價升量跌 均呎守1.4萬

明報記者 歐陽慧恩

中原分區營業經理溫旭銘表示， 采葉庭本月至13日止，約半個月內暫僅錄一宗成交，單位為6座低層E室，實用460方呎，2房單位，以668萬元成交，實呎14522元。原業主2015年450萬元購入，帳面獲利218萬元或48%。溫氏又指，自「北部都會區」計劃公布後，區內買家入市步伐加快，料樓價在年底前仍將保持升勢。

此外，豪宅物業成交亦暢旺。土地註冊處資料顯示，山頂環翠園A座一單位，實用2311方呎，9月以9300萬元連車位售出，實呎40242元；此外，同座另一面積相同單位，則以9230萬元連車位售出，實呎39939元，兩個單位登記買家分別為鄭志謙及何慧中，即已故新世界（0017）創辦人鄭裕彤的孫兒、綠心集團（0094）非執董兼主席，以及其妻子。至於上述兩個單位，均由香港貿易發展局持有，貿發局早於1970年以約62.16萬元購入環翠園3伙面積相同之單位，以及3個車位，平均每個單位連一車位購入價即約20.7萬元，今次售出2伙及2個車位，共套現1.853億元，持貨51年，物業升值446倍。

貿發局1.8億沽山頂兩伙

九龍站凱旋門亦錄少有成交。利嘉閣高級聯席董事黃英豪表示，凱旋門朝日閣低層自製相連單位，實用共932方呎，設990呎平台及連車位，以5900萬元沽，實呎63305元，原業主2008年共約2600萬元買入，帳面獲利約3300萬元或1.3倍。

香島4房8號波下連車位2808萬沽

上周颱風襲港，但市場仍在8號風球下錄得多宗成交，美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣香島2座高層B室，實用1175方呎，屬4房雙套間隔，買家在8號風球下仍斥2808萬元連一車位購入，實呎23898元。資料顥示，單位原業主於2016年以約2781萬元連車位一手購入上址，帳面雖僅升不足1%，但由於發展商當年為買家提供的一系列優惠，預料原業主扣除使費後仍能獲利離場。

香港置業首席高級聯席董事郭詠詩表示，香港仔漁暉苑F座低層7室，2房間隔，實用384方呎，上周8號風球下以545萬元自由市場成交，實呎14,193元，低市價約5%。原業主1983年以約23萬元向房委會購入，去年成為遺產貨，持貨38年，帳面升值約522萬元或22倍多。

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