皓畋兩房1190萬沽 內地背景業主料帳蝕一成

另市場消息指，何文同區ONE HOMANTIN，第3座低層D室，實用面積499方呎兩房戶，新近以1050萬元成交、實呎21,042元；單位原業主姓名同為普通話拼音，在2016年以1086.8萬元購得，5年帳面蝕約37萬元或3.4%。

另一方面，新界西北區二手屋苑，受惠新施政報告提出打造「北部都會區」的消息帶動，近日成交加快。祥益地產高級分行經理林家倫指出，天水圍嘉湖山莊新錄至少兩宗3房戶成交，實呎均逾1.1萬元。當中麗湖居6座高層D室，實用面積544方呎，原業主9月放盤開價620萬元，累積減14萬元或2.3%，以606萬元獲投資者沒睇樓下購入收租、實呎11,140元；原業主2013年9月以298萬購入，帳面獲利約308萬元或升逾1倍。

朗屏8號一房象徵式減價2萬元後易手

另景湖居13座高層H室，實用面積547方呎，原業主原先叫價668萬元，累減30萬元或4.5%，獲外區上車客以638萬元購入自住用、實呎11,664元；原業主早於2002年1月以125萬元購入，帳面賺513萬元，單位期內升值逾4倍。

中原地產副區域營業經理王勤學指出，元朗朗屏8號第2座高層C室，實用337方呎一房戶，原業主原叫價632萬元，僅微減2萬元或0.3%，以630萬元成交、實呎18,694元，新買家為上車客；原業主2016年4月以404.5萬元一手買入，5年獲利225.5元或56%。

十大屋苑兩日8成交 按周升7倍

二手成交氣氛回暖，中原地產指出，過去兩日十大屋苑錄得8宗成交，較上周末僅1宗上升7倍，零成交屋苑收窄至7個，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及沙田第一城；其中鰂魚涌太古城兩日錄4宗成交，為十大屋苑中交投最旺。另美聯物業指出，過去兩日十大屋苑錄得11宗成交，較上周末颱風下僅錄2宗成交回升4.5倍。