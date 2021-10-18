九建長實新盤銷售部署 本周進直路

海茵莊園1556伙今年最大盤 最細200呎起

可留意的是，九建旗下海茵莊園全數1556伙，是今年迄今最大規模全新盤，樓花期約10個月。項目約九成為開放式及1房戶，最細開放式戶實用面積僅約200方呎，料為區內最細私樓單位，1房實用面積約280方呎起，料可趕及本月推售。

洪水橋 #LYOS 料日內上載樓書

至於長實洪水橋#LYOS，最快本周亦會上載樓書，同樣計劃最快本月內開售。

#LYOS提供341伙，樓花期約2年；標準開放戶56伙、實用202至209方呎；1房戶88伙、實用279至292方呎；2房戶88伙，實用447至482方呎。項目另設58伙3房連花園特色戶、以及51伙3房複式戶。

新地兩新盤1371伙密鑼緊鼓部署出擊

另一龍頭發展商新地（0016），與恒地（0012）等合作發展的西環卑路乍街新盤KENNEDY 38，樓書及示範單位亦正製作中，擬11月初開售；項目提供341伙，約三成為開放戶、1房戶約六成，餘下為2房及特色戶等，樓花期約17個月。

連同同系單位總數1030伙的元朗The YOHO Hub，兩盤合共1371伙，預計最快11月可登場。

換言之，上述4個有機會於未來一個月開售的全新住宅樓盤，總共涉及單位總數3268伙。