經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：樓巿再續黃金10年

【明報專訊】新一份施政報告無疑定下了宏偉的大計，我們從利好消息的角度去看，政府將新界北部撥出及規劃大量土地，多達300平方公里，以後將會規劃及興建多條鐵路連接深圳及大灣區，未來房屋的供應亦會多達90萬伙。其中增加供應集中在公營房屋方面，對有需求及等待上樓人士絕對有利，會減少社會上部分人士的怨氣，為香港整體的和諧加分。

北部都會區似玫瑰園計劃

另外，今次的新界北部都會計劃，情况有些像上世紀1990年代香港政府推出的玫瑰園計劃，將啟德機場搬遷及建設多條公路及鐵路，香港有了這些大型基建的展開，未來的經濟一定向好，更何况北部都會計劃連接大灣區，創造無限就業機會，亦可以與大灣區的國內同胞有所互動，香港市民的機會一定會增加。

有些讀者擔心，今次新界北部都會計劃，會重蹈覆轍當年董建華年代推出「八萬五」，首先筆者斷言絕對不會像當年的結果，原因是政府今次增加供應主要集中在公營房屋方面的數量，私營房屋方面，未來10年平均每年只有大約1萬伙，當然未計算市區重建局及私人發展住宅，再者當年很多投資者及炒家在市場相當活躍，但今天受制於政府推辣招，這些投資者及炒家已銷聲匿迹，銀行借貸亦沒有像今天嚴謹，再加上當年有亞洲金融風暴響，樓市及樓價才應聲倒地！

筆者堅信香港前景無可限量，解決房地產的燃眉之急，相信仍然是遠水如何能夠解近渴，特別是未來香港與國內通關之後，內地人對香港房地產需求只會有增無減，所以筆者依然相信在未來的10年，房地產仍然是香港人的黃金10年。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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