經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：樓市非香港獨好

【明報專訊】雖然近期投資市場之中的股市及金市波濤洶湧，美國、香港以至日本股市跌幅非輕，但全球樓市現時表現尚算硬朗，美國、英國、加拿大、韓國、新西蘭、澳洲，以至香港樓價普遍上升或企穩。

世界各地樓市表現勝過股市金市

近期加拿大、韓國以至澳洲樓價都表現強勢，美國及英國亦持續攀升，香港樓價則高位徘徊，情况比較環球股市及金市為佳。因為強如美國股市的三大指數均呈現高位大幅波動，引致世界各地股市風起雲湧，港股的走勢疲弱。至於金市就更乏善可陳，跌穿每盎司1800美元之後，回升乏力。

相對地，世界各地樓市普遍向好，表現勝過股市及金市。儘管美國縮表收水，甚至英國可能不久之後加息，但多個地方樓市展現堅穩，比較股市及金市穩定。美國即使縮表，市場上游資依然甚多。

許多港人都因為樓價太貴，氣得七竅生煙，負擔非常吃力，覺得香港生活環境太過逼人。但事實上，世界其他地方樓價也不見得相宜，不少國家樓價今年頭幾個月普通升幅已經超過一成，而美國整體而言升幅更是一成有多，可謂到處楊梅一樣花！

導致全球樓價急升，原因是世界各國量化寬鬆異常嚴重，不少資金都投入了股市、樓市及金市的投資市場。不過，環球股市這一年多升幅已經很大，引致投資者高位獲利回吐，後果是股市大幅震動，不少人要損手離場，所以，許多人知所走避。

股市高位波動，許多人都無所謂，因為股票並非每個人都需要投資。但樓市則涉及居住問題，所有人都要居所，樓價租金太昂貴，社會會比較關注。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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