摩根大通亞洲：美團連升4周 留意購證20406

美團方面則突破280元技術阻力，上周三日市累升逾9%，已連升4周。如投資者看好正股後市可參考美團購20406，行使價320.2元，實際槓桿約6.7倍，2021年12月28日到期。如計劃趁高做淡可注意美團沽22606，行使價222.22港元，實際槓桿約5.3倍，2021年12月31日到期。

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