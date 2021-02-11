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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：資金流入認沽證 比亞迪沽23501

【明報專訊】港股上周受到颱風吹襲加上公衆假期停市兩日，上周五開市高開超過200點後倒跌，再一躍而起，升幅更一直擴大，全日升368點，收報25330點。

近日汽車股狀態大勇，比亞迪（1211）、吉利（0175）上周五平均上升7.6至8%，分別收報273元及24.4元，亦成為單日升幅最大的恒指成分股。根據瑞銀上周五紀錄，較多投資者部署汽車股的認沽證，反映市場或認為汽車股勢頭只屬短暫。如投資者看淡比亞迪，可留意比迪認沽23501，行使價225.88元，2022年2月到期，有效槓桿約4.3倍。 如投資者看淡吉利，可留意吉利認沽24729，行使價19.17元，2022年3月到期，有效槓桿約4.1倍。如認為汽車股會更上一層樓的投資者，看好比亞迪，可留意比迪認購24933，行使價339.08元，2022年1月到期，有效槓桿約5.4倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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