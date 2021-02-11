《幫你格價》：ESG投資產品回報差異大

明報記者 黃清瑤

海通MSCI中國A股ESG ETF（3031）旨在提供緊貼MSCI中國A股ESG通用指數表現的投資回報。基金經理會全面複製策略指數策略，並透過合格境外機構投資者（QFI）資格投資於滬港通及深港通，基金絕大部分資產直接投資於構成相關指數的證券，投資比重與該等證券於相關指數中所佔比重大致相同。

海通中國A股ESG ETF緊貼指數表現

MSCI中國A股ESG通用指數是在MSCI指數中剔除ESG概况最弱的股票，並對餘下的股票進行ESG概况評估及預測企業ESG趨勢，最後計算企業ESG得分對母指數的自由流通市值權重進行調整，以構建MSCI ESG通用指數。該指數會於每年2月、5月、8月及11月做調整。目前，指數持股數量逾400多個。ETF於去年10月成立，由成立至今升14.17%，受市場因素影響年內表現僅升3.16%，主要投資包括有寧德時代（深：300750）、貴州茅台（滬：600519）、招商銀行（滬：600036）等。

嘉實中證滬深300ESG領先指數ETF（3108）主要追蹤中證嘉實滬深300 ESG領先指數，同樣地，基金經理透過合格境外機構投資者投資於中國創業板市場或科技創新板塊上市的證券，但不包括中小企業板。入選中證嘉實滬深300 ESG領先指數的企業，需超過公司設定的110個特定指標，當中如綠色收入、環境罰款、員工福利、慈善事業及董事會架構與實踐等。現時指數持股數量約100左右。ETF於今年3月成立，至今僅升1.31%。

Global X中國潔淨能源ETF（2809）主要追蹤Solactive中國清潔能源指數NTR，指數投資於數十家以中國潔淨能源為主題的公司，主要投資包括有陽光電源（深：300274）、晶盛機電（深：300316）、中環股份（深：002129）等，投資表現會受技術過時、產品周期短、價格及利潤下滑、新市場參與者的競爭及整體經濟狀况而受到影響。儘管ETF的年度追蹤差異為負1.92%，不過表現理想，年內升幅為41.87%，由去年年初成立至今，更升約1.7倍。

潔淨能源可揀Global X中國ETF

以上三隻ETF都是投資於內地市場，從投資的行業及企業而言，海通MSCI中國A股ESG ETF及嘉實中證滬深300ESG領先指數ETF的最大投資同為金融及保險行業，分別佔超過20%，當中，貴州茅台（滬：600519）及招商銀行（滬：600036）是兩隻ETF首三大持股之一。嘉實中證滬深300ESG領先指數ETF另投資17.05%於資訊科技行業、14.7%於消費必須品及2.67%於工業；海通MSCI中國A股ESG ETF則投資21.52%於消費必須品及醫療健康、16.66%於工業。

相反Global X中國潔淨能源ETF集中於不足100家公司，及近六成投資於半導體產品與設備及17.27%投資於電氣設備。過去兩年，疫情令芯片需求大增，人們在家工作、對於高效能運算、消費性電子產品、5G的需求大增。就以第二大持股晶盛機電（深：300316）而言，該公司主要發展綠色智能高科技製造產業，並製造高端半導體裝備和LED襯底材料，公司股價由去年同期約33元（人民幣‧下同）上升至上周五收報72.23元，升幅超逾一倍。另外，第一大持股陽光電源（深：300274）股價，更由去年同期約31元上升至上周五收報157.58元，升幅約六倍，因此令ETF表現理想。如投資考慮買入則要留意半導體供需是否維持短缺，以及會否出現升勢放緩情况。

另一隻ESG 投資產品是AQUMON ESG港股組合，AQUMON是一家智能投資顧問公司，ESG港股於2016年推出，選股方面是以自家研發的ESG評分系統，衡量分析公司七大量化指標，會根據公司數據、披露度，是否拒絕投資賭博、挖礦等行為評分。AQUMON ESG港股只投資於30隻港股，首三大持倉包括有騰訊控股（0700）、小米（1810）、安踏（2020），過去一年回報為升14.06%，優於追蹤A股指數的ESG ETF。

AQUMON屬智能投資顧問

除了A股及港股，海外市場的ESG投資產品成熟，雖然入場門檻相對香港稍高，但可供選擇的產品較多及投資回報較高。從恒生銀行的基金超級市場可見，共有45隻ESG基金。當中，由年初至今回報最高是安聯全球永續發展基金AM類收息股份 (H2 人民幣對冲 ) ，高達27.08%，截至今年8月底，基金有近五成投資於美國市場，兩成投資於歐元區，主要投資行業為科技、健康醫療及金融服務。

投資時要留意每年管理費

其次回報較高的是聯博 - 環球可持續趨勢基金A類股份 ，由年初至今回報為15.68%；貝萊德全球基金 - 可持續能源基金A2類股份 (美元) 由年初至今回報為10.63%。上述3隻基金回報差距大，不過3隻基金主要投資地區為美國，及主要投資行業為科技。要數最大分別是安聯全球永續發展基金沒有投資於新興亞洲市場，後兩者有分別有6.77%及2.9%投資在新興亞洲市場。

海外市場可供選擇的ESG基金雖多，但投資時要留意每年管理費，以上3隻基金管理費由1.7%至1.8%不等，遠高於 ETF的總開支比率。最後ESG為長遠投資主題，同時投資者應了解市場情况前景、基金主要持股再作決定。

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