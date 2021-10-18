Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
大灣區
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年10月18日星期一
環球經濟數據
港版SPAC走美舊路 失敗風險恐增 亞洲SPAC教父料吸引力低 籲效法星洲已夠贏
持牌機構生意勢增 科企生科料先受惠
許正宇撐禁散戶參與 強調質量先行
內房紛派定心丸 高調提前贖回債券
人行易綱︰中國可控制恒大風險
彭博引Netflix文件：《魷魚遊戲》值70億
中金彭文生：借鏡美國 中國積極推動科技創新
富達上期測中科網龍頭領漲大市
中金王漢鋒：國策轉趨寬鬆 港股料有支持
四大優勢顛覆汽車市場 Tesla目標價3000美元
微創醫療機器人協助手術
女僕Cafe趁減租疫市擴張 店長：賺錢非目標 推廣文化事大
客群非只有「宅男」 女僕不一定要靚
財爺：冀港盡早爭入RCEP
恒生：股票掛鈎投資產品 延伸至美股
「乾漿式」技術 影印紙95%可再造
料總投資至少6000萬 有意澳門設廠
張兆聰：美股強勢 小注軍工股
陳智鑾：移民後港物業授權專業人士管理
環球經濟數據
金子：瑞銀唱好 匯控購24714
張兆聰：力勁上望空間大
潘啓才：海倫司或複製海底撈倍升神話
《幫你格價》：ESG投資產品回報差異大
沈永年：恒大樓未必淪「爛尾樓」
趙海珠：美元升勢難維持
陳大為：對高通脹滯脹的兩手準備
黃德几：海螺創業受惠減碳國策
陸振球：銅金比率突破 利好後巿
陸振球：百億舖王研入巿 留意零售股
林少陽：揀抗逆力強航運股
技術取勝：匯控升穿下降軌
謝偉銓：建築物節能減排刻不容緩
李聲揚：電子煙加熱煙 禁售不應禁造
蔡金強：滯脹時代
徐家健：食品藥物管理局分析另類煙
艾雲豪：愈成功愈易墮落？
蘇沛豐：JS環球生活估值重現吸引力
李順威：滯脹威脅或被過度誇大
劉思明：資金有重投大型股迹象
何啟聰：科技股回勇 騰訊購21681
瑞銀亞洲：資金流入認沽證 比亞迪沽23501
摩根大通亞洲：美團連升4周 留意購證20406
周顯：有線寬頻易主後或供股
王弼：儲局懶理通脹 配給變常態
曾淵滄：教育股中匯可看好
湯文亮：沽空賣樓移民不要太高調
陳永傑：樓市非香港獨好
廖偉強：樓巿再續黃金10年
布少明：樓市見內地客入市「手影」
馬泰陽：市况明朗化 新盤蜂擁推
星凱．堤岸兩日沽450伙 佔可售近八成半 業界估計本月新盤成交2500宗 按月升逾四成
柏傲莊III取消交易 7月至今累錄65宗
九建長實新盤銷售部署 本周進直路
皓畋兩房1190萬沽 內地背景業主料帳蝕一成
優品360改頭換面 新品牌「FoodVille」拓小型超市
首三季工廈買賣金額 逾345億年升近兩倍
HOLLYWOOD HILL全一房設計
采葉庭價升量跌 均呎守1.4萬
長者意外保留意投保限制
環球經濟數據
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
上 / 下一篇新聞
港版SPAC走美舊路 失敗風險恐增 亞洲SPAC教父料吸引力低 籲效法星洲已夠贏
持牌機構生意勢增 科企生科料先受惠
許正宇撐禁散戶參與 強調質量先行
內房紛派定心丸 高調提前贖回債券
人行易綱︰中國可控制恒大風險
彭博引Netflix文件：《魷魚遊戲》值70億
中金彭文生：借鏡美國 中國積極推動科技創新
富達上期測中科網龍頭領漲大市
中金王漢鋒：國策轉趨寬鬆 港股料有支持
四大優勢顛覆汽車市場 Tesla目標價3000美元
微創醫療機器人協助手術
女僕Cafe趁減租疫市擴張 店長：賺錢非目標 推廣文化事大
客群非只有「宅男」 女僕不一定要靚
財爺：冀港盡早爭入RCEP
恒生：股票掛鈎投資產品 延伸至美股
「乾漿式」技術 影印紙95%可再造
料總投資至少6000萬 有意澳門設廠
張兆聰：美股強勢 小注軍工股
陳智鑾：移民後港物業授權專業人士管理
環球經濟數據
金子：瑞銀唱好 匯控購24714
張兆聰：力勁上望空間大
潘啓才：海倫司或複製海底撈倍升神話
《幫你格價》：ESG投資產品回報差異大
沈永年：恒大樓未必淪「爛尾樓」
趙海珠：美元升勢難維持
陳大為：對高通脹滯脹的兩手準備
黃德几：海螺創業受惠減碳國策
陸振球：銅金比率突破 利好後巿
陸振球：百億舖王研入巿 留意零售股
林少陽：揀抗逆力強航運股
技術取勝：匯控升穿下降軌
謝偉銓：建築物節能減排刻不容緩
李聲揚：電子煙加熱煙 禁售不應禁造
蔡金強：滯脹時代
徐家健：食品藥物管理局分析另類煙
艾雲豪：愈成功愈易墮落？
蘇沛豐：JS環球生活估值重現吸引力
李順威：滯脹威脅或被過度誇大
劉思明：資金有重投大型股迹象
何啟聰：科技股回勇 騰訊購21681
瑞銀亞洲：資金流入認沽證 比亞迪沽23501
摩根大通亞洲：美團連升4周 留意購證20406
周顯：有線寬頻易主後或供股
王弼：儲局懶理通脹 配給變常態
曾淵滄：教育股中匯可看好
湯文亮：沽空賣樓移民不要太高調
陳永傑：樓市非香港獨好
廖偉強：樓巿再續黃金10年
布少明：樓市見內地客入市「手影」
馬泰陽：市况明朗化 新盤蜂擁推
星凱．堤岸兩日沽450伙 佔可售近八成半 業界估計本月新盤成交2500宗 按月升逾四成
柏傲莊III取消交易 7月至今累錄65宗
九建長實新盤銷售部署 本周進直路
皓畋兩房1190萬沽 內地背景業主料帳蝕一成
優品360改頭換面 新品牌「FoodVille」拓小型超市
首三季工廈買賣金額 逾345億年升近兩倍
HOLLYWOOD HILL全一房設計
采葉庭價升量跌 均呎守1.4萬
長者意外保留意投保限制
港版SPAC走美舊路 失敗風險恐增 亞洲SPAC教父料吸引力低 籲效法星洲已夠贏
持牌機構生意勢增 科企生科料先受惠
許正宇撐禁散戶參與 強調質量先行
內房紛派定心丸 高調提前贖回債券
人行易綱︰中國可控制恒大風險
彭博引Netflix文件：《魷魚遊戲》值70億
中金彭文生：借鏡美國 中國積極推動科技創新
富達上期測中科網龍頭領漲大市
中金王漢鋒：國策轉趨寬鬆 港股料有支持
四大優勢顛覆汽車市場 Tesla目標價3000美元
微創醫療機器人協助手術
女僕Cafe趁減租疫市擴張 店長：賺錢非目標 推廣文化事大
客群非只有「宅男」 女僕不一定要靚
財爺：冀港盡早爭入RCEP
恒生：股票掛鈎投資產品 延伸至美股
「乾漿式」技術 影印紙95%可再造
料總投資至少6000萬 有意澳門設廠
張兆聰：美股強勢 小注軍工股
陳智鑾：移民後港物業授權專業人士管理
金子：瑞銀唱好 匯控購24714
張兆聰：力勁上望空間大
潘啓才：海倫司或複製海底撈倍升神話
《幫你格價》：ESG投資產品回報差異大
沈永年：恒大樓未必淪「爛尾樓」
趙海珠：美元升勢難維持
陳大為：對高通脹滯脹的兩手準備
黃德几：海螺創業受惠減碳國策
陸振球：銅金比率突破 利好後巿
陸振球：百億舖王研入巿 留意零售股
林少陽：揀抗逆力強航運股
技術取勝：匯控升穿下降軌
謝偉銓：建築物節能減排刻不容緩
李聲揚：電子煙加熱煙 禁售不應禁造
蔡金強：滯脹時代
徐家健：食品藥物管理局分析另類煙
艾雲豪：愈成功愈易墮落？
蘇沛豐：JS環球生活估值重現吸引力
李順威：滯脹威脅或被過度誇大
劉思明：資金有重投大型股迹象
何啟聰：科技股回勇 騰訊購21681
瑞銀亞洲：資金流入認沽證 比亞迪沽23501
摩根大通亞洲：美團連升4周 留意購證20406
周顯：有線寬頻易主後或供股
王弼：儲局懶理通脹 配給變常態
曾淵滄：教育股中匯可看好
湯文亮：沽空賣樓移民不要太高調
陳永傑：樓市非香港獨好
廖偉強：樓巿再續黃金10年
布少明：樓市見內地客入市「手影」
馬泰陽：市况明朗化 新盤蜂擁推
星凱．堤岸兩日沽450伙 佔可售近八成半 業界估計本月新盤成交2500宗 按月升逾四成
柏傲莊III取消交易 7月至今累錄65宗
九建長實新盤銷售部署 本周進直路
皓畋兩房1190萬沽 內地背景業主料帳蝕一成
優品360改頭換面 新品牌「FoodVille」拓小型超市
首三季工廈買賣金額 逾345億年升近兩倍
HOLLYWOOD HILL全一房設計
采葉庭價升量跌 均呎守1.4萬
長者意外保留意投保限制
prev
next