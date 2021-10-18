陳智鑾：移民後港物業授權專業人士管理

除了授權書的細節外，亦要細心選擇為你管理物業的人，一個良好的管理者能夠維持較高出租率，減少租客流失，確保租客準時交租，如遇上不良租客能及早識別，防止演變成租霸。尤其楊先生即將離開香港，管理者會成為業主與租客溝通的主要橋樑，管理者要處理日常事項，能及時匯報重大事情，減少資訊延誤。另外，楊先生提到物業有機會被收購，相信亦有一定樓齡，如幸運遇上財團洽購，當然是好事，不過與財團談判，計算開價是否合理需要專業判斷，在收購過程中，如對方未能完全整合業權，有機會提出強制拍賣申請，到時候更需要面對法律程序，面對收購，需要的專業知識比一般物業管理更多。然而實際上收購一般並不會即時發生，楊先生更要留意維修方面的開支與責任。舊樓的各種維修費會隨着樓齡上升而增加，而且連帶的法律責任亦愈來愈多，要小心處理，例如強制驗樓和強制驗窗，若不能按時完成，業主有被罰款，甚至判監的風險。因此，楊先生在選擇管理者時，除了要做好物業管理外，即使並非十項全能，也要有廣闊的人脈，遇到不同情况亦能找人到合適的專業人士處理。其次，因應物業維修費可能急升，以及未來有機會在強拍時需要的專業費用，楊先生應預留一筆「舊樓維修及收購資金」。

留意港樓收入或納英國稅網

最後在此提醒一下，由於香港奉行簡單稅制，和英國的稅制不同，楊先生將來在港收取的租金有機會需要繳付環球入息稅，如日後將物業賣出，亦有機會被徵收資產增值稅的可能；若將來物業要傳承至下一代時，子女亦有機會要為繳交遺產稅才能繼承財產，比例可以高達40％。當然，移民前建議必須先了解英國稅務規例，有必要時先做好稅務規劃，方為上策。

信達興業董事

[陳智鑾 理財信箱]