「乾漿式」技術 影印紙95%可再造

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗

理盈環保科技有限公司（Fibre Tech Recycle Technology Company Limited）營運董事麥賢冠表示，2017年，他經朋友介紹，認識了內地一名女發明家，獲悉後者用了10多年時間，研究出一套用乾紙漿來造紙技術方案，覺得極有潛力，希望協助對方將之工業化。今年較早時，他在香港成立理盈環保科技，正式成為其全球總代理。

麥賢冠指出，傳統的濕漿式再造紙方案，是將舊紙用大量的水浸泡，然後打爛、加熱，製成紙漿，再加入漂白劑脫色。為維持質素，通常要加入小部分新紙漿。最後，再將新舊混合的紙漿加熱加壓製成再造紙。這個傳統方案有很多缺點，過程中需要耗用大量的水和電，還排放大量污水，廠房面積亦需要比較大。

生產成本比濕漿式再造紙節省30%

內地發明家研究出來的乾漿式再造紙方案，首先將舊紙切碎，然後打爛成極幼細的紙纖維。之後激活碳粉內磁性物質，再利用磁力分離碳粉；油墨可以用磁力或重量來分離。最後，再向脫了色紙纖維噴水，以及加熱加壓製成再造紙。這個方案初期完全毋須用水及加熱，在最後壓紙過程，才需要噴上小量的水和加熱。因此，與傳統濕漿式再造紙方案相比，乾漿式再造紙方案可以節省70%用水量，以及至少節省50%以上能源，更不會產生和排放污水。另外，自動化程度亦很高，所需人手較少。

此外，這個新方案毋須用漂白劑及加入新紙漿，因為脫色後紙纖維質素已夠高。根據早前以小型原型機試驗效果，若回收100公斤影印紙，脫色後紙纖維約有95公斤；若回收100公斤紙皮箱，脫色後紙纖維約有90公斤。整體來說，估計乾漿式再造紙的生產成本可比濕漿式再造紙節省30%或以上，以相同的產能來說，新方案的廠房面積可以縮小一半。

由於乾漿式再造紙的生產成本較低和用地較少，相信在本地回收舊紙再造也有足夠的競爭力，還可以減低碳排放量。因此，該公司計劃，在香港成立大型再造紙廠，主要回收和生產價值較高的影印紙。至於其他價值相對較低的紙張，可能回收和製成紙纖維，然後賣給內地造紙廠，在內地壓成紙張。麥賢冠認為，香港有很多商業機構每日都會產生大量的文件，尤其是律師樓、會計師樓和金融機構等，該公司將來可以提供回收和切碎服務，然後再製成影印紙，賣回給商業機構。

擬在港設廠 建兩條生產線

這樣在本地回收、再造及出售影印紙，相信成本和碳排放量都是最低的，也可以減低香港從外國進口影印紙的數量。此外，相信有上市公司為了在「環境、社會和企業管治」（ESG）方面向公眾交代，也會樂意和公司合作。若將來推行本地垃圾徵費，相信商業機構交出影印紙的意願會更高。他表示，那名內地發明家早前已經研製出小型的一體化原型機，每日可以生產2000張再造紙。現時開始組裝大型工業化機器，設計產能為每小時生產5噸紙纖維，壓紙環節計劃採用市場上現成機器。

該公司計劃，明年組裝完成後，先在中山試機一段短時間，若在本地找地方設廠順利的話，最快大約明年中可以運機到香港。不過，最大的憂慮是不知屆時是否已找到合適的地方設廠，公司希望將來的廠房能夠容納兩條生產線，每小時生產10噸紙纖維；所以，廠房面積至少要有5萬方呎，樓底至少要有6米高。

[新經濟新天地]