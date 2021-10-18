女僕Cafe趁減租疫市擴張 店長：賺錢非目標 推廣文化事大

明報記者 蔡穎霖

「80後」的阿娘踏入女僕圈子約8年，初時因為「覺得好有趣」而加入朋友開設的女僕Cafe。在她眼中，「女僕Cafe是一個好夢幻、好像主題樂園的地方，讓客人可以忘記現實的地方。」她後來曾轉行做文職工作，「但心底仍很喜歡、難以忘記女僕文化」，於是在2018年自立門戶開設第一間Maid Planet。

與動漫合作推限定餐拓新客

「電競女神」Rose Ma（馬俊怡）去年初進軍「女僕Cafe界」引起一時熱話，阿娘認同受惠於明星效應，近年獲更多市民留意，但強調行業競爭甚大。「最高峰時香港有約12家（女僕Cafe）；現時則有約10家，不但數量貼近高位，也因為文化關係，所有女僕Cafe也集中於旺角區。」

阿娘指出，Cafe會按照不同節日推出主題活動，今年8月亦與動漫《魔法少女☆伊莉雅》合作，推出期間限定餐點、女僕服飾及販售官方商品，成功吸引不少新客。她希望未來再跟不同動漫作品合作，藉此拓展新客源，「一步一步做大塊餅」。對於近年韓流盛行，阿娘駁稱這不代表日本文化的影響力減弱，「你見DONKI跟壽司郎的分店開到成行成市就知道！」

Maid Planet今年9月再於旺角區開設近1700方呎分店，面積比舊舖的「6張4人枱大小」寬敞。在疫市之下斥資數十萬元擴張，阿娘認為有實際需要以外，有見當時租金回落約一至兩成，擔心開關後將會回升，故「放手一博」。

她指出，由於疫情封關不能出國，帶動客人前來消費次數，所以疫情對生意額的影響不太顯著。

封關不能出國 客戶增光顧

事實上，Maid Planet在疫情以前的純利平均每月「5至6位數」，阿娘笑言現時每月收支平衡就算了，直言「若以賺錢為目標，只要做好本店已足夠」。

她希望透過是次擴張推廣女僕文化，「令更多人認識女僕Cafe，從而了解在行業並非他們所想般負面，用愛去感化大家」，讓社會更多人認識且理解這些小眾文化。

（每道微小市場之一）