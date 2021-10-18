四大優勢顛覆汽車市場 Tesla目標價3000美元

【明報專訊】中金（3908）首席經濟學家、研究部負責人彭文生上文詳細分析美國矽谷過去大半個世紀一直執全球科技發展牛耳的原因，當中，電動車股Tesla便屬美國科技股近年的明星股，它股價在過去5年勁升近20倍，上周五收報843.03美元，市值8445億美元。
ARK投資管理創辦人Cathie Wood早於2018年2月已看好Tesla股價可升抵4000美元（經去年1拆5調整後，相當於800美元），該預測已於今年1月兌現，她亦由此贏得「科技股女股神」的美譽。
料重演Apple過去逾10年神話
她早前以視像方式出席晨星周年投資會議（Morningstar's annual investment conference），表示繼續看好Tesla，指「Tesla複製了Apple的成功模式（taking a leaf from Apple's book），指Tesla在電動車領域已建立傳統汽車難以跨越的護城河：「電池成本夠低、人工智能晶片、駕駛性能優越及即時更新軟件」。
Cathie Wood指出，Apple在十多年前創造了智能電話的意念，認為人類應該擁有一部可隨身攜帶的電腦，當時它的競爭對手Nokia、Motorola及Ericsson均不相信，也沒有就此設計智能晶片，結果落得今日的慘淡收場，此故事在未來十年料會由Tesla於全球汽車市場重演。
綜合上述分析，Cathie Wood預測，Tesla股價在2025年可升抵3000美元，「我們相信Tesla在未來5年可以升抵3000美元，當然，若它明年便升抵3000美元，我便會減持」。