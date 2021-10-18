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中金王漢鋒：國策轉趨寬鬆 港股料有支持

【明報專訊】中金（3908）首席策略師王漢鋒表示，中國過去20多年互聯網市場發展很快，但今年以來政府着力收緊此市場監管，可能會令投資者覺得：「政府既要發展科技又要監管，政策目標是否屬不一致」？但他認為，只要細心分析，便會發現兩者之間其實沒有矛盾。

反壟斷有利「創新」

根據王漢鋒的分析，首先要分清楚「創新的產生」（generation of innovation）及「創新的傳播」（diffusion of innovation）兩個觀念，前者是指產生新的技術、新的知識（如火藥及互聯網），後者是指將已發明的技術市場化、應用於經濟活動。他解釋，互聯網科技其實並非源於中國，中國過去20多年把此創新技術引入，推動「創新的傳播」，並且已做得很成功，未來應該把焦點放於「創新的產生」。

市場普遍認為，中國政府近月加強監管科網企業、打擊壟斷行為，長遠有利於「創新的產生」，促進科技發展。王漢鋒相信，「創新的產生」可以幫助中國產業升級，而且由於中國本已具備「大市場、全產業鏈、大基建及人才紅利」等四大優勢，故中國製造業正逐步由過去的「三低一弱」（低附加值、低技術含量、低質量、弱品牌）走向「三高一強」（高附加值、高技術含量、高質量、強品牌）。

恒指科技板塊權重高 A股中小科技公司多

由於中國經濟前景中長期仍然向好，王漢鋒相信，中國股市仍有很多投資機會。港股恒指上季曾顯著跑輸內地滬深300指數，本季則開始收復失地（見圖），此趨勢會否持續呢？

王漢鋒表示：「從市值佔指數的比重來看，香港市場科技板塊權重的確比內地A股更大，但A股有數量眾多中小類型的科技創新公司。恒指跑輸A股指數的原因可能較為綜合，除了監管政策影響的科技股佔比相對高之外，香港本土的因素、國際的因素可能都是部分原因。當前恒指估值已經回到歷史偏低水平，中國政策逐步走向寬鬆，中美關係暫時有緩和迹象，等等，這些因素對香港市場都有一定的支持。」

[封面故事]

相關字詞﹕ARK投資管理創辦人Catherine Wood 中金首席策略師王漢鋒

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