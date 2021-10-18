內房紛派定心丸 高調提前贖回債券

債息急飈 回購免影響發債成本

隨着恒大債務爆煲，一向被資本市場視為較優質及較有財務紀律的本港上市內房亦出現多宗潛在或已違約事件，包括新力控股（2103）、花樣年（1777），以及將尋求債務延期的當代置業（1107）等，令行業信用風險繼續暴露，投資者避險情緒提升。

有內房債券投資者直言，近年市場「水浸」下，「大家（投資者）都係盲目投，因為市場太多錢，怕嘅係搶唔到高息債，就算二手市場貴啲都會去撈」，但當恒大事件爆煲後，無論境內外都資訊不多，才發現「原來境外投資者並無獲太多保障，甚至賠償順序上亦可能比境內投資者落後」。這種處理手法亦觸動了境外投資者的神經，大舉拋售內房債券，造成內房債價急挫，孳息率急升。

有分析認為，以往投資者偏好內房高息債，回報多達八至十數厘，但當恒大二手市場孳息率破百厘，許多內房亦升至數十厘下，市場已陷恐慌，投資者亦傾向避險，改選較安全的公司。故不少房企或大股東為了維護投資者信心，不得不在內地樓市低迷及融資政策壓迫下自掏腰包回購債券。

翻查由9月初至上周五（15日），內房股提前回購債券規模已近3億美元（見圖），當中除融創（1918）及富力（2777）外，普遍屬三四線內房；而近期已陷違約邊緣的花樣年等亦曾積極回購，似欲重振投資者信心。

境外投資者驚覺欠保障急沽貨

事實上近年內房融資市場及債市轉變非常大，事關市場「水浸」及境內債市開放，借貸息口較境外更低，相反境外發債需時審批，加上有「借新還舊」等限制，故許多房企轉投境內債市，令境內債市規模急增。

不過內地奉行政策市，故境內融資市場亦不時受到政策限制影響，變成內房「兩面受敵」的局面。近期亦開始見到部分內房為穩定投資者信心，過往不會披露的如期償還境內債信息，近日亦積極作自願披露。最大手筆有世茂（0813）上周宣布贖回到期的8.2億美元票據；而近日備受關注的富力，亦在上月底贖回到期的2億美元票據。