普京2010年警告歐盟：捨核能天然氣 想燒柴？

目前歐洲加快可再生能源發展，但供電量仍要望天打卦。英國電力公司SSE近期表示，由於低風速和天氣乾旱，影響了風能和水力發電的輸出，其可再生能源資產在4至9月期間所產生電力，比預期少32%。德國、丹麥等地風電設施，也警告低風速影響，突顯可再生能源供應的不確定性。

面對電價飈升、可再生能源穩定性成疑，且儲電設施成本高昂，法國政界甚至民間開始改變減少核能應用的立場。2011年日本福島核電站發生災難性核泄，加上法國西北部新核電站成本嚴重超支及工程延誤，曾令核能在法國社會受到質疑。法國總統馬克龍上任之初計劃關閉14座核反應堆，準備在2035年將核能佔全國供電比例，由75%降至50%。但面對能源供應緊張，法國政府近期再次強調核能的重要性，馬克龍透露，準備投資10億歐元開發新核能技術，目標是推出建造成本更低、運作更安全的創新小型核反應堆。

法民間對核能觀感趨正面

法國民間對核能的觀感亦趨於正面。民調機構Odoxa今年3月進行的調查顯示，59%法國受訪者支持核能應用，支持比例較2018年的47%大幅攀升。法國認為，核能應被視為歐盟實現碳中和計劃一部分，希望歐盟將核能標籤為綠色能源，讓核能可接受可持續發展的金融貸款。不過德國等國家表示反對，認為核廢料污染環境。

雖然能源供應緊張，德國仍將實現碳中和的目標，由2050年提前至2045年，並爭取到2030年，將碳排放量在1990年的水平減少65%，之前的目標是減少55%。不過德國政府的內部報告預計，按目前的進度，到2030年，德國的碳排放量只能在1990年的基礎減少49%。

[企業地球村]