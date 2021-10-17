全球要碳中和 觸發天然氣競購戰 氣價今年飈5倍 暴露歐洲缺能源弱點

資料來源：金融時報、彭博社、德國之聲

目前俄羅斯為歐洲供應約40%天然氣，超過挪威對歐盟供應量。俄羅斯要進一步增加對歐洲的供應，除了在原有管道提升輸氣量，另一方法是透過北溪2號天然氣項目，向歐洲最大經濟體德國輸氣。因地緣政治緣故，這項目受到美國制裁，而德國內部對此項目也意見分歧，延至近期才完工，並有待德國認證才能啟用。這認證過程可能需時數月，令德國難以趕及在今冬大幅提升天然氣供應。

雖然一些能源行業人士認為，天然氣價格飈升，主要是疫情引起的混亂所造成的暫時現象，不過部分分析師認為，當前狀况正突顯歐洲過於依賴進口天然氣的經濟結構弱點。化工、能源行業諮詢公司ICIS指出，要增加天然氣供應，歐洲主要只有兩個選擇，就是通過陸上管道進口俄羅斯天然氣，又或從海路進口俄羅斯的液化天然氣。

歐零排放目標 削企業投資化石燃料意願

由於歐洲的長遠目標，是建立零排放的經濟體，這削弱了能源企業投資化石燃料的意願，以免新投資的化石燃料生產設施在20至30年內被淘汰。歐洲本土天然氣產量，在過去10年已下降30%。不過在全面邁向風能和太陽能等潔淨能源的過渡期，天然氣需求不跌反增。隨着歐盟積極推動全球減排，愈來愈多亞洲國家逐步由煤炭發電，轉向天然氣及其他可再生能源，結果導致歐亞同時搶奪天然氣供應。以往英國的液化天然氣主要來自卡塔爾，如今卡塔爾的液化天然氣大多輸往亞洲，因為當地買家付出更高的價錢。

亞洲轉用天然氣 推高價格

諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）指出，中國每年將沿海多達1500萬戶接入天然氣網，這相當於每年增加一個荷蘭，或一個比利時的天然氣需求。

亞洲整體的天然氣需求，在過去10年激增50%。市場需求增加，天然氣價格亦趨波動。部分歐洲國家認為，這加強了發展可再生能源的必要性。但也有評論憂慮，如果消費者認為能源轉型的代價太大，可能令他們質疑可再生能源的開發。

總部設於巴黎的國際能源署（IEA）負責人比羅爾（Fatih Birol）稱，有些人試圖將目前的情况，描述為能源轉型的首場危機。這觀點是不對的，但若這種意見成為主流，將會為能源轉型帶來障礙。

在能源轉型過渡時期，國際社會需要克服天然氣需求的季節性波動。業界嘗試以多種方式應對需求的周期變化，例如與供應商協商，爭取按需要調節供應。不過近年這種供應的靈活性減少，位於荷蘭格羅寧根（Groningen）的歐洲本土最大天然氣田，本來可隨時增加或減少產量，助歐洲市場維持供求平衡。不過長期開採導致當地地震頻繁，其產量正逐年減少。荷蘭政府更決定最遲將於2030年全面停產。

供應靈活度不足，唯有依賴增加庫存。在需求低的夏季把天然氣儲起，待天氣轉冷時使用。不過去年底至今年初的漫長冬季，令俄羅斯與歐洲大陸天然氣儲存量降至極低水平。Refinitiv數據顯示，俄羅斯國營天然氣巨擘Gazprom（俄：GAZP）於歐洲西北部的天然氣庫存，較去年同期少近70%，影響到Gazprom增加供應的空間。

短期合約應付需求 增氣價波動

分析認為，俄羅斯會優先填補自己的儲存設施，應付本國需求增長。若今冬比以往寒冷，歐洲可能面臨天然氣供應缺口。由於歐洲近年減少與俄羅斯訂立長期天然氣合約，改以短期合約應付需求，這影響了天然氣供應量的穩定，亦導致天然氣價格易受供求影響而大幅波動。

[企業地球村]