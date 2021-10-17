內地擬管跨境炒股 富途再瀉逾一成

【明報專訊】富途（美：FUTU）、老虎證券（美：TIGR）再被內地媒體點名批評。新華社旗下《中國證券報》日前報道，近期該兩家券商在內地經營活動中的一些風險情况受到關注，又指一些境外證券經營機構面向境內投資者提供的跨境炒股服務未經監管部門批准。富途上周四跌逾12%後，上周五再跌逾13%（見圖），老虎證券上周五跌3.3%。
《中國證券報》報道引業內人士分析，此類境外證券經營機構開展的跨境炒股活動，不符合中國《證券法》、《證券公司監督管理條例》等相關規定精神，又引述接近監管部門人士稱，證監會等監管部門正着力完善相關監管規則，將依法規範此類活動，加強監管執法。
《21世紀經濟報道》亦引述內地券商從業人士稱，富途、老虎等跨境互聯網券商存在其他問題，例如無牌照展業、與內地券商相比存在不平等競爭、涉嫌協助個人進行資產轉移等。
《個人信息保護法》下月實施 富途：不涉港客戶
富途證券昨晚深夜在社交網頁發貼，提到內媒對內地《個人信息保護法》在多家互聯網券商合規情况報道，該法下月正式實施，強調富途證券國際（香港）財務及業務沒受到影響，財務穩健，業務運作一切如常，內媒報道僅限於討論新規對內地客戶相關服務可能的影響，不涉及香港客戶。