道指一周升幅4個月最大 比特幣見逾6.2萬美元

第三季利潤按年大增六成的投行高盛集團（美：GS）收市升3.8%。富國銀行（美：WFC）升6.7%，花旗（美：C）、美國銀行（美：BAC）俱升逾2%。

美國將從下月8日起，允許完全接種了新冠疫苗的外國旅客，乘坐國際航班或通過水陸口岸入境，美國航空（美：AAL）升1.73%。另外，日前公布季績兼宣布5億美元股票回購的美國鋁業（美：AA）升逾15%。

油價續受能源危機刺激需求，加上疫情相關旅遊限制放鬆帶動下，布蘭特12月期油每桶收報84.86美元，升1%，紐約期油每桶報82.28美元，升1.2%。美國10年期國債孳息率升至1.57厘以上，紐約期金結算價每盎司1768.3美元，跌約1.7%，而美匯指數報93.95，跌0.01%。

Square擬建比特幣挖礦系統

另外，擔任Twitter（美：TWTR）和移動支付服務商Square（美：SQ）行政總裁多爾西（Jack Dorsey）在社交網頁表示，Square正考慮為全球個人和企業建立一個基於訂製芯片和開放原始碼的比特幣挖礦系統。受消息刺激，比特幣曾升至逾6.2萬美元。

分析：科技股走強 恒指或破25400點

ADR港股比例指數報25,456點，升近0.5%。匯控（0005）ADR收報折合約46.62港元，較港股收市升逾1.2%，騰訊（0700）ADR收報折合約497.72港元，升約0.4%。

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，佔恒指權重較大的中資科技股連同匯控近日股價走強，或助恒指本周上破25,400點。他認為，恒指短線偏穩，或上試介乎25,800點至26,000點水平，投資者若認為短期疫情受控、能恢復通關，可考慮部署航空股、本地零售股。