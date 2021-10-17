康宏前高層詐騙案 前執董麥光耀囚7個月

4名被告分別是康宏前執行董事麥光耀、前首席財務總監陳麗兒、前經理黃淑安，以及鼎成證券前總經理李易明，均被起訴涉串謀詐騙康宏及其董事會和股東，上月裁定罪名成立；另麥光耀、陳麗兒、黃淑安亦被裁定一項串謀詐騙聯交所罪成。

法官：麥為始作俑者 禁任董事3年

案情透露，康宏於2014年至2015年間，曾四度委聘鼎成作為其發行4批債券的配售代理，而4名被告則串謀安排鼎成另行委聘康宏關連人士旗下的康宏證券，作為該4批債券的分配售代理。鼎成在過程中並未配售任何債券予任何投資者，實際上康宏證券才是真正的配售代理，而4人從未向康宏及其董事局和股東以及聯交所披露有關安排。

案件昨於區域法院審理，暫委法官王興偉認為麥光耀是案中的「始作俑者」，不接納辯方求情所指的非因為一己私利犯案，強調其持有康宏證券的股份。麥光耀終被判入獄7個月，兩項控罪刑罰同期執行，並禁止3年內出任公司董事。

第二第三被告緩刑18個月

就第二被告陳麗兒及第三被告黃淑安，分別被判囚5個月及4個月；前者同時被取消董事資格2年。法官認為二人屬「半推半就」下履行上司指示，於案件沒有個人得益，相信重犯機會微；加上兩人涉案時段均有個人或家庭因素困擾，故可判處緩刑18個月。

至於第四被告李易明，辯方求情時強調其角色被動且可取代，加上現時已轉投建築行業，沒有重犯機會。法官指出，李易明必然清楚知悉麥光耀安排鼎成出任配售代理的用意，並於配售開始後迅速將佣金交予康宏證券，願意配合3人的勾當；最終被判即時監禁5個月。

鼎成證券前總經理囚5個月

廉署於2017年接獲投訴後展開調查，並於同年12月與證監會就此採取聯合行動。廉署昨天的新聞稿指，康宏證券透過鼎成從上市公司康宏收取約4,960萬元作為分配售佣金，並從鼎成獲取120萬元獎金。被告沒有就該事作出披露，會剝奪康宏的股東投票反對有關分配售代理安排的權利。