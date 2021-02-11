海航天匯銀主盤3.1億沽 跌價三成 2015年實呎92857元 曾兩度膺亞洲最貴分層戶

明報記者 甘潔瑩

資料顯示，上述物業由海航董事長陳峰（CHEN, FENG）在2015年以4.33億元透過兆鴻有限公司購入單位，實呎高見92,857元，一度為亞洲最貴呎價分層戶。至2019年6月，業主向晉安實業（2292）旗下的晉安融資有限公司貸款1.8億元，同年7月再向私人公司Radiant Fortune International進行二按，至去年3月16日，該物業突被二按的Radiant Fortune International委任兩名專門從事清盤工作的羅兵咸永道合伙人蘇文俊及莊日杰為接管人。物業接管人在今年8月委託第一太平戴維斯就物業作招標，並在上月底截標。

海航2015年4.33億購入單位

是次售出的複式戶，過去亦捲入不少風波。發展商恒地（0012）在2009年首推天匯時，前DJ秦善文等人曾以逾11億元連掃6伙，當中包括以逾4.38億元、建呎71,280元購入上述單位，成交呎價創下亞洲呎價新高，惟有關交易在翌年取消。

一手市場亦錄得大額成交，由新地（0016）發展的東半山司徒拔道豪宅CENTRAL PEAK II，昨日以招標形式出售一幢洋房，為項目首宗成交，售出的洋房為Bliss Link洋房2號，實用面積3695方呎，4間套房設計，連花園1126方呎、天台767方呎及前庭290方呎，地庫有2個車位，成交價3.525億元，實呎95,425元，成交呎價創CENTRAL PEAK系列最高紀錄。

CENTRAL PEAK II洋房3.5億沽

據成交紀錄冊資料項目，買家以選用360日付款計劃，投標時須支付投標價的5%，在240日內須付樓價7.5%訂金，餘額87.5%在360日內付清。

另內房中洲置業在港首個住宅項目、火炭星凱．堤岸，昨日起展開首輪銷售536伙，佔單位總數1335伙的40%。銷售共分兩日進行，昨日是S組合資格員工或其近親，或商業伙伴；以及A1、A2組大手客組別揀樓，前者可購最多4伙（最少購2伙）、後者須購最少1伙2房連工作室以上戶型，或最多4伙。綜合市場消息稱，項目昨售出約200伙。項目今日將進行B組散客銷售。

星凱．堤岸昨售出200伙

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱．堤岸揀樓有秩序及流暢，將視乎今日銷情，始決定會否加推，加推將有5%至10%加價空間，目標是在今年內推售項目總數1335伙的八成，即逾1080伙。