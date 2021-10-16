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經濟
2021年10月16日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
財匯局質疑恒大羅兵咸漏報風險 指萬億負債超手頭現金 分析：非去年首見
首談恒大問題 人行：盲目擴張爆風險
許家印申報抵押5億股恒大予第三方
花旗料行業復蘇 吉利比亞迪領漲恒指
莎莎上季港澳同店銷售升逾兩成
友邦湖北分公司 銀保監批准開業
內地19家系統重要銀行名單出爐 以重要性分5組 設不同資本要求
人行政策司長：料PPI年底回落
首批理財通產品最快本月上架
保監局：接獲多宗孤兒保單投訴
紫金第3季淨利潤大增1.16倍
證監再委雷添良任主席3年
忠旺兩附屬出現「嚴重經營困難」
江西銀行免去羅焱董事行長職務
比特幣重上6萬美元 美證交最快下周批首隻ETF
美零售數據意外強勁 道指早段升300點
晶片荒致上季智能手機出貨跌6%
CCL三連跌累挫1.78% 今年最大跌幅 未反映施政報告對樓市影響
顧紀筠1.6億沽嘉慧園 10年帳賺1倍
香港興業逾52億完成愉景灣北補地價
新地大埔超級城斥逾億引進嘉禾院線
BORRETT緹山連沽兩伙 吸金逾3.3億
陸振球：占士邦為何不選英國退休？
周末睇樓好去處
高爾夫‧御苑現樓大宅 綠草如茵
都會區概念 北區發展前景惹憧憬
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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財匯局質疑恒大羅兵咸漏報風險 指萬億負債超手頭現金 分析：非去年首見
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