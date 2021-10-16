新地大埔超級城斥逾億引進嘉禾院線

對於零售市道，馮秀炎表示，在政府消費券及商場提供優惠下，大埔超級城今年第三季人流達1800萬人次，人流、營業額按年升20%至30%，當中以珠寶金飾升幅最顯著，營業額按年升五成，人均消費5000至8000元；其次為中式食肆，營業額升幅逾四成，人均消費600元。

商場今年第三季營業額升三成

馮預計，戲院試業後，大埔超級城整體人流及生意可望升10%至20%。她續指，聖誕等大型節慶即將來臨，在政府消費券帶動下，集團商場將推互動體驗活動及額外消費獎賞，預計今年第四季，商場人流生意表現會更理想。新地代理副總經理（租務）蘇蔭彪稱，為慶祝嘉禾院線進駐大埔超級城，推出10元戲票優惠、合家歡半價賞等。

戲院佔地1.5萬呎 涉400座位

另外，橙天嘉禾娛樂執行董事兼首席營運官鄒秀芳表示，嘉禾大埔佔地約1.5萬方呎，設有4間戲院，各有不同主題，分別冰山、日落沙漠、熱帶雨林、極光，提供400個座位，其中一間戲院更配備集團獨有的D-BOX動感座位。她透露，在戲院外牆設不同燈光效果，以營造日夜不同的強烈對比。