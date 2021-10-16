顧紀筠1.6億沽嘉慧園 10年帳賺1倍

惠理相關人士上月購入

土地註冊處顯示，中半山嘉慧園C座高層戶，實用面積3335方呎，連一個車位，上月底獲買家以1.6億元承接，實呎47,976元。該單位由寶輝顧問有限公司持有，其中一位董事為KU KEI KWAN PRISCILLA，與前藝人顧紀筠同名，她2011年以8000萬元購入單位連車位，帳面獲利8000萬元或1倍。單位買家洪若甄（HUNG YEUK YAN RENEE），與惠理集團高級投資董事同名。

賽馬會前主席6350萬沽寶園3房戶

中半山豪宅物業寶園上月亦錄得成交，土地註冊處顯示，寶園高層C室，實用面積1942方呎，3房連套房及工人套房間隔，上月連一個車位、以6350萬元易手，實呎32,698元。原業主為啟煌企業有限公司，公司董事包括周永健、胡慕芳及周霩善，其中周永健是香港賽馬會前主席及香港律師會前會長。原業主2006年2380萬元購入上述單位及車位，持貨約15年，帳面獲利3970萬元或1.7倍。