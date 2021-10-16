晶片荒致上季智能手機出貨跌6%

三星市佔23%領先

蘋果小米緊隨其後

上季三星電子（韓：5930）的智能手機全球出貨量市場份額，與去年同期相比持平，維持在23%。蘋果（美：AAPL）iPhone的市場份額較去年同期升3個百分點，達15%。小米（1810）的市場份額維持在14%，排第3。vivo和OPPO則以10%的市場份額並列第4。分析預期，由於製造商的手機庫存偏低，預期在稍後的內地「雙11」及美國「黑色星期五」購物旺季，不會有進取的促銷優惠。

特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克發帖透露，旗下太空探索公司SpaceX的星鏈（Starlink）太空互聯網業務，準備與航空公司商討安裝，讓飛機乘客使用高速的WiFi服務。他形容，這將會是低延遲通訊（Low Latency）的0.5 Gbit空中上網服務。他未透露商討細節，暫未知其跟哪些航空公司接洽，又或何時安裝。SpaceX迄今已發射1740顆星鏈衛星，並在14個國家及地區吸引到超過10萬用戶參與測試。

此外，早前完成升空測試的維珍銀河（Virgin Galactic）（美：SPCE）公布開始翻新太空船，預計需時8至10個月，並將太空飛行測試延至明年下半年。

（綜合報道）

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