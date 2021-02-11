美零售數據意外強勁 道指早段升300點

【明報專訊】美國零售市道出乎市場意料地持續強勁，9月的零售銷售額按月增長0.7%，8月銷售額按月升幅更上修至0.9%，分析師原預期銷售額在8月急速增長後在9月收縮。雖然美國政府在新冠疫情期間為失業人士發放的額外補助已在上月告終，加上新冠變種病毒疫情一度加劇，令分析師原預期消費增長將會放慢。數據反映消費者支出的韌性。零售數據較預期好，加上銀行股業績亮麗，美股三大指數早段向上，道指升約300點。天然氣及煤炭價格高企，導致部分需求轉向石油，預計油市未來幾個月將出現供應短缺，布蘭特期油昨升穿每桶85美元，創3年新高。
布油升穿85美元 創3年新高
《華爾街日報》表示，近期的消費者開支增長，部分源於物價上漲。本周公布的數據顯示，美國9月消費物價指數（CPI）按月升0.4%，按年升幅更達5.4%。最近數月，未經通脹調整的零售額按年升幅在10%以上。9月的零售銷售額按年升13.9%，8月升幅為15.4%。不過昨晚公布的密歇根大學10月美國消費者信心指數初值只有71.4，為2011年以來次低。美國消費者預期明年通脹達4.8%，是2008年以來最高。
高盛上季利潤急增60%
另外，受惠於強勁的投行及交易業務，高盛集團（美：GS）第三季利潤和收入大增。高盛上季利潤按年增長60%至53.8億美元，每股盈利14.93美元，遠超分析師預期的10.14美元。上季收入按年增長26%至136.1億美元，超出分析師預期的117.2億美元。
上季的併購及股票承銷諮詢費用，為高盛的投資銀行業務帶來37億美元收入，金額是歷來第二高的季度，按年升幅達88%。此外，交易收入也按年增長23%至56.1億美元。高盛是美國大行當中，最後一家公布季績的銀行。