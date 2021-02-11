美零售數據意外強勁 道指早段升300點

布油升穿85美元 創3年新高

《華爾街日報》表示，近期的消費者開支增長，部分源於物價上漲。本周公布的數據顯示，美國9月消費物價指數（CPI）按月升0.4%，按年升幅更達5.4%。最近數月，未經通脹調整的零售額按年升幅在10%以上。9月的零售銷售額按年升13.9%，8月升幅為15.4%。不過昨晚公布的密歇根大學10月美國消費者信心指數初值只有71.4，為2011年以來次低。美國消費者預期明年通脹達4.8%，是2008年以來最高。

高盛上季利潤急增60%

另外，受惠於強勁的投行及交易業務，高盛集團（美：GS）第三季利潤和收入大增。高盛上季利潤按年增長60%至53.8億美元，每股盈利14.93美元，遠超分析師預期的10.14美元。上季收入按年增長26%至136.1億美元，超出分析師預期的117.2億美元。

上季的併購及股票承銷諮詢費用，為高盛的投資銀行業務帶來37億美元收入，金額是歷來第二高的季度，按年升幅達88%。此外，交易收入也按年增長23%至56.1億美元。高盛是美國大行當中，最後一家公布季績的銀行。

（綜合報道）

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