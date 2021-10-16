紫金第3季淨利潤大增1.16倍

昨日股價急升7.6％

集團表示，首9個月共銷售黃金32586千克，按年增加18.78%；每克單價350.7元，按年跌3.19%；毛利率為49.24%，按年跌2.17個百分點。同期銷售銅33.96萬噸，按年增加14.86%；每噸售價53292元，按年大升48.96%；毛利率則大升20.46個百分點至66.17%。公司亦銷售鋅28.44萬噸，按年增加13.27%；每噸售價高達13,599元，漲價57.56%，毛利率達47.97%，按年增23.95個百分點。礦山業務的綜合毛利率為 59.23%，按年上升11.96個百分點。

重點項目剛果（金）卡莫阿-卡庫拉銅礦，一期一序列今年生產精礦含銅的指導目標，已上調為8.5萬噸至9.5萬噸。一期二序列每年380萬噸產能的選廠建設超計劃推進，預期將於明年第二季度投產，較原計劃的第三季度提前數月。

塞爾維亞佩吉銅金礦預計今年生產精礦含銅5萬噸，含金3噸。在出資49.4億元收購新鋰公司100%股權方面，尚需新鋰公司股東大會及相關政府機構批准。