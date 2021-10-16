莎莎上季港澳同店銷售升逾兩成

至於港澳零售業務，上季同店銷售則錄得21.4%升幅；每宗交易平均金額增加10.7%。集團指出，在本港派發首輪消費券帶動下，集團於8月首兩個星期的本地客銷售明顯上升。

線上銷售額按年增逾33%

線上業務方面，相關銷售額達1.45億元，同比增幅為33.7%，並較2018至2019年度同期升68.1%，主要由第三方平台和集團於今年初更新的香港購物網站帶動。另集團上季整體減少一間門店，目前零售店總數為233間。

六福上季整體同店銷售按年升逾一倍

另一方面，六福集團（0590）上季整體同店銷售按年升逾一倍，其中黃金產品及定價首飾產品分別增長1.16倍及89%。按地區劃分，港澳市場上季同店銷售增長為1.09倍，而在低基數的情况下，澳門市場季內更彈升近3.3倍；香港市場錄63%升幅。內地期內同店銷售則增長62%。

經營零售時裝店「D-mop」、運動服及戶外服生產商永嘉集團（3322）公布，截至今年9月底止第三季度同店銷售表現，高級時裝零售業務整體同店銷售錄25%跌幅，其中港澳地區不跌反升、增長31%，「中國內地」、「台灣及新加坡」分別下跌31%和13%。