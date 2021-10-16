花旗料行業復蘇 吉利比亞迪領漲恒指

商務部指出， 受去年同期基數「先低後高」、晶片緊張狀况仍未緩解和內地疫情等因素影響，新車銷量下行壓力加大，並繼續向零售終端傳導。

料汽車零售等按月最多升四成

花旗報告則指出，內地9月包括新能源及內燃機汽車在內的乘用車銷量均「優於預期」，料10月大部分內地汽車品牌旗下的批發、保險及零售可呈現復蘇，按月升兩成至四成，並料這可成為市場對中資汽車股短期催化劑。

昨日汽車零部件供應商五菱汽車（0305）急漲16.1％，經銷商中升（0881）及永達（3669）分別上升8.9％及5.9％。 長城汽車（2333）升7.8％。

重磅科技股做好 科指升1.92%

花旗又指出，據透過行業渠道了解，內地大部分汽車品牌於9月底累積的訂單量高於8月底，這表明9月汽車零售銷售復蘇的動力，花旗又引述向經銷商調查的數據，10月首周吉利、比亞迪和長城汽車的銷售異常強勁，若未來有更充足的車用晶片供應、行業所積壓的訂單，將在第四季度繼續增長。

除汽車股外，科技股亦升，美團（3690）收市升4.4%，報280.8元；騰訊（0700）升2.6%，收報495.6元，京東（9618）、舜宇（2382）及百度（9888）均升逾3%，帶動恒生科指昨日升1.92%，至6318點。