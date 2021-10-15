星凱．堤岸料累收2.7萬票 超額49倍

市場消息指出，東京奧運羽毛球港隊混雙組合「鄧謝配」的謝影雪，昨現身項目售樓處，並獲發展商中洲置業營銷策劃總監楊聰永親自招待；據悉，謝影雪一直在火炭體院接受訓練，代理指她有意入票認購單位自用，方便出入體院訓練。

羽毛球運動員謝影雪現身售樓處

星凱‧堤岸首輪開售536伙，佔單位總數1335伙的40%；其中1房戶折實入場費617.4萬元起，整批折實均呎20,267元。根據銷售安排，明天為S組合資格員工、或其近親或商業伙伴；及A1、A2組大手客組別揀樓，前者可購最多4伙（最少購2伙）、後者須購最少1間2房連工作室以上戶型，或最多4伙；周日為B組散戶。

星凱‧堤岸外，另外7個主要新盤亦上載新銷售安排，今、明兩天共推售32伙，主要屬招標形式，新地（0016）旗下3個已屆現樓的樓盤涉10伙。今天開展新一輪銷售的新盤，包括新地何文田天鑄系列共推出8伙招標；內房遠洋（3377）旺角千望推出10伙招標；長實（1113）旗下已屆現樓的港島半山豪宅21 BORRETT ROAD，亦新推1伙招標。

另7新盤今明兩天共推32伙

周六方面，最矚目是新地旗下港島東半山CENTRAL PEAK第2期，首次推出1幢實用面積3695方呎洋房招標，而同系奧運站瓏璽亦推1伙招標。其他開展新銷售的新盤，包括內房佳兆業（1638）深水埗弦雅、嘉華（0173）大埔白石角嘉熙，分別推出9伙和2伙。

至於昨日重陽節假期，綜合市場消息全日售出不足10伙；當中南豐旗下將軍澳日出康城LP10，售出至少3伙標準戶，成交價1366.1萬至1767萬元、實呎1.62萬至1.92萬元。元朗PARK YOHO Milano，以1707萬元售出33B座6樓實用927方呎A室、實呎1.84萬元。

重陽假期新盤成交不足10宗

華業（控股）發展、利嘉閣代理的屯門嘉和里山路帝灣居推出新優惠，即日至11月30日，首3名購入帝灣居分層單位並完成相交易之買家，可獲贈黃金海岸鄉村俱樂部會籍、涉總值78萬元；項目9月迄今累售3伙，吸金約4440萬元。