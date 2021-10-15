海茵莊園將售 同區嘉悅兩房1085萬破頂沽

香港置業分區董事劉浩勤表示，上述嘉悅1座高層J室，實用面積576方呎兩房間隔，原業主上月以1100萬元放售，議價後減價15萬元或1.4%、以1085萬元易手、實呎18,837元，成交價創同類新高；原業主2015年4月以760.9萬元一手購入，帳面獲利324.1萬元或43%。

與此同時，將軍澳中心亦新錄兩房戶成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基稱，上述為12座中層D室，實用面積467方呎、望內園景，原業主早前以868萬元放售，議價後以852萬元成交，減價16萬元或近2%、實呎18,244元；原業主2012年4月以403萬元購入，帳面獲利449萬元，物業升值1.1倍。

北部都會區概念 屯廣兩房30年賺5倍

另外，新施政報告提及「北部都會區」發展，消息帶動屯門二手成交；中原地產高級分行經理陳耀堂表示，區內老牌屋苑屯門市廣場，新錄1座中層D室易手，實用面積318方呎兩房間隔，原業主叫價510萬元，減價45萬元或9%後，以465萬元沽出、實呎14623元，買家置業結婚自用。

上述單位原業主早於1991年以72.5萬元買入單位，自住30年，帳面獲利392.5萬元或5.4倍。

市區方面，長沙灣喜漾新錄10月首宗二手成交。香港置業高級聯席董事謝啟源表示，喜漾1座中低層A室，實用面積491方呎兩房間隔，原業主早前以880萬元放盤，獲上車客洽購，連番議價後減價30萬元或3.4%、以850萬元成交、實呎17,312元；原業主2015年8月以約600萬元購入單位，帳面獲利250萬元，物業升值42%。

嘉亨灣海景三房15年升值1.5倍

另西灣河嘉亨灣新錄一宗低層二手成交，利嘉閣分行經理黃志佳表示，單位為6座低層B室，實用面積749方呎三房連套房及工人套房間隔，外望鯉魚門海景，以1750萬元沽出、實呎23,364元；原業主2006年1月以約698萬元購入，持貨15年，帳面獲利1052萬元或1.5倍。