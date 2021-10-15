上季二手買賣獲利比率96.8% 11年新低 學者：或與移民潮部分業主趕沽貨有關

明報記者 林可為、甘潔瑩

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料，第三季二手私宅轉手個案的平均賺幅為71.6%，較第二季錄得73.9%，按季跌2.3個百分點，連續4季處於七成邊緣窄幅徘徊，相信與股市不濟、樓價高位遇壓有關。可留意的是，上季沽樓獲利1倍或以上轉手個案涉4377宗，佔整體二手私宅買賣（逾1.03萬宗）仍達42.1%，惟按季跌1.8個百分點。

逾萬宗二手轉手獲利 平均賺幅71.6%

此外，同期虧損個案錄得282宗，佔比2.7%，按季增加0.6個百分點，估計是股市下瀉，影響部分急需套現的業主要蝕讓。若按屋苑計，第三季二手私宅獲利登記宗數最多屋苑，首3位依次是將軍澳日出康城各期數屋苑、天水圍嘉湖山莊、將軍澳新都城，分別錄167宗、147宗、及112宗登記，獲利比率分別94.4%、99.3%及100%（見表）。

維景灣畔每宗平均賺幅1.5倍最勁

不過，十大獲利登記宗數最多屋苑中，卻以將軍澳維景灣畔每宗轉手個案的平均賺幅最大，幅度近1.5倍，平均賺幅較低者為日出康城的，賺幅43.7%。陳海潮預期，第四季樓市氣氛轉好，私宅買賣賺幅有望回升，疫情持續受控，今年底中港通關仍然有望，加上經濟及失業率續改善，倘股市配合回升，加上施政報告只針對長期供應而無礙短期樓市走勢，預料第四季私宅轉手獲利比率可反彈，重上97%或以上；另平均每宗賺幅，預料按季增1.4個百分點至73%。

分析：今季轉手獲利比率料可重上97%

中文大學經濟學系副教授莊太量表示，上季二手私宅轉售獲利比率為96.8%、11年來季度新低，不排除與本港出現移民潮有關，因為今年以來，市場不乏移民沽貨個案，部分業主急於放售物業而大幅劈價求售，個別更蝕讓離場。另有部分業主對後市不感樂觀，在3年額外印花稅SSD期滿後即沽貨，而3年前（即2018年）入市價亦屬高位，令二手私宅獲利個案比例降低。不過，他強調蝕讓個案僅屬少數個案，不代表整體後市轉差，預料樓價仍可穩步上揚。