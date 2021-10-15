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經濟
2021年10月15日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
內地9月PPI急升10.7% 26年最高 與CPI差距拉開10百分點 通脹壓力增
無收水條件 剪刀差擴大暫難解
台積電營收破紀錄 ADR曾升4%
UNIQLO母公司去年多賺88％
官媒點名批評 富途老虎早段跌逾10%
贛鋒鋰業中興通訊齊發盈喜
四季酒店谷staycation 收入升三成 全面翻新 冀增家庭及年輕客
恒大買地欠款1.8億 長春市：相關部門已催繳
順豐獲批分拆同城實業港上市
LinkedIn宣布關閉中國版 稍後推無社交功能新程式
美首申領失業救濟人數跌穿30萬
Kyle Bass沽空港元勁蝕95%
張兆聰：越服股價跌非戰之罪 估值低吸引
方保僑：fb大死機啟示 宜建後備通訊群組
植耀輝：趁業績期揀選優質美股
技術取勝：中國東方教育10元沽壓大
盧駿匡：騰訊美團成中線投資對象
劉思明：政策利好未必持久 選教育股要審慎
周顯：蔡朝暉無寶不落
譚新強：西方走向兩極端 中國更需堅守中庸之道
湯文亮：誰幫習主席完成伐交？
上季二手買賣獲利比率96.8% 11年新低 學者：或與移民潮部分業主趕沽貨有關
海茵莊園將售 同區嘉悅兩房1085萬破頂沽
星凱．堤岸料累收2.7萬票 超額49倍
素食餐廳30萬租盈置大廈舖 低舊約五成
維港灣3房獲承租 業主享近10厘回報
周顯：蔡朝暉無寶不落
【明報專訊】10月8日，中央結算報告顯示出，蔡朝暉已持有5.04%的中國再保險（1508）股份，取代了貝萊德基金，成為了公司在香港的最大股東。
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