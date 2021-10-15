Kyle Bass沽空港元勁蝕95%

去年國安法頒布 押注聯匯崩潰

SEC的文件披露，由美國前總統特朗普前顧問班農（Steve Bannon），與出逃美國並被中國政府通緝的富商郭文貴成立的初創公司GTV傳媒集團（GTV Media Group），通過未註冊的股份銷售集資3.39億美元，並在去年6月透過母公司Saraca傳媒集團，將其中1億美元的集資所得，匯入一隻亞洲貨幣對冲基金，不過該基金所投資的3000萬美元，虧蝕超過95%。彭博社引述兩名直接知情人士稱，涉事的對冲基金由巴斯的海曼資本經營。

彭博社稱，巴斯至少自2019年就看淡港元。去年中《港區國安法》頒布之際，消息人士向彭博社披露，巴斯正以「不贏盡就輸光」（all-or-nothing）的方式，押注香港的聯繫匯率制度崩潰。SEC表示，相關調查仍在進行，但並未指控巴斯或海曼涉及不當行為。不過GTV與另外兩個傳媒集團，因涉嫌向投資者非法銷售股份及數碼資產，於上月同意向SEC支付逾5.39億美元換取和解。

否認班農郭文貴關聯公司有投資

根據去年4月的一份備忘， GTV銷售股份時，將巴斯與班農等稱為公司的非執行董事。根據提交給美國國稅局的一份文件，巴斯還擔任郭文貴成立的一家非營利機構的主席。不過巴斯在去年發出的一條Twitter帖文稱，自己截至（2020年）7月9日也不是GTV的董事。

代表巴斯及海曼資本的律師蒂洛森（Jeff Tillotson）發聲明稱，GTV從未投資過海曼資本，而巴斯與海曼資本也從未從GTV獲得報酬，指彭博社的資料並不準確。蒂洛森稱，巴斯在去年4月至6月期間不是GTV董事會成員，未授權在任何營銷物品使用他的名字。

（綜合報道）

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