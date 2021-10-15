LinkedIn宣布關閉中國版 稍後推無社交功能新程式

一些美籍記者上月底報稱中國版用戶頁面被封鎖，但在其他國家仍能如常瀏覽。由於領英是少數獲准在中國使用的外國社交平台，其對海外媒體的限制收緊，引起外界關注。領英昨發表聲明，強調其平台支持言論自由，7年前決定在中國經營本地化版本的領英，已明白要遵守中國政府對互聯網平台的要求，因此領英早已制定了明確指引，在有需要時用以評估中國版本。

上月底有美籍記者指頁面被封

領英表示，上述策略使其平台過去7年在中國維持營運，助客戶的業務取得成功，但在分享及交流資訊等社交層面沒有取得同樣成功。領英透露，為應對內地的經營環境挑戰及更高的合規要求，將在稍後把中國版領英下架，而在未來推出InJobs，繼續為中國職場提供服務，但新平台將不包含社交信息、分享帖文或分享文章等功能。

facebook等社交平台近期亦因被指影響青少年身心、散播虛假信息等，在西方面臨愈來愈大的監管壓力，近期股價顯著下挫。

推InJobs「應對更高合規要求」

此外，美國4家大型銀行上季利潤大增，業績勝預期。受惠於淨利息收入增長，加上繼續釋出巨額撥備，以及併購交易活躍令投行諮詢業務的收入攀升，以資產值計算，美國第二大銀行美銀（美：BAC）第三季利潤按年增長58%至76.9億美元，每股盈利85美仙。美銀上季收入亦按年增長12%至227.7億美元，無論收入及利潤均高於分析師預期。

上季美銀的淨利息收入增長10%至111億美元。由於企業的債務及股權融資活動增加，美銀第三季的投行諮詢費用按年增長65%至6.54 億美元。美銀表示，存款增長強勁，而貸款餘額連續第二季增加，即使利率保持低位，淨利息收入也有所改善。

美銀上季利潤增58% 勝預期

由於股票承銷等投行業務收入攀升，花旗集團（美：C）第三季利潤亦按年增長48%至46億美元，不過上季收入按年跌1%至171.5億美元。若剔除出售澳洲消費者業務的影響，上季收入按年增3%。花旗上季釋出11.6億美元的準備金，加上投行業務收入按年增長39%至19億美元，抵消了固定收益收入按年下降16%的影響。部分客戶以美國政府發放的紓困支票來償還信用卡貸款，花旗上季的淨利息收入按年跌1%，但按季增長2%，反映新冠疫情以來的淨利息收入下行趨勢結束。

摩根士丹利（美：MS）也受惠於投行併購諮詢業務收費激增，抵消了利率低迷及貸款需求疲軟的持續影響，令第三季利潤按年增長36%至37.1億美元。此外，由於釋出撥備，富國（美：WFC）上季利潤按年增長59%至51.2億美元，勝分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]