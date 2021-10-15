贛鋒鋰業中興通訊齊發盈喜

贛鋒鋰業料首三季賺20.825億至25.725億元，較去年同期增長5.3倍至6.78倍。每股收益料為1.49至1.84元，去年同期為0.25元。

贛鋒料第3季多賺逾4.26倍

集團表示，期內產品產銷量按年錄得增長，同時產品的銷售均價按年上漲，刺激經營淨利潤按年錄得增長。同時，集團持有的金融資產產生公允價值變動收益，導致非經常收益按年增長。

受惠轉讓業務 中興料多賺1倍

另外，中興通訊（0763）同發盈喜，預計第三季淨利潤按年升約77.99％至1.25倍，達15.21億至19.21億元，每股基本盈利按年升73.68％至1.16倍，錄0.33至0.41元。總結首三季，純利預料為56億至60億元，按年升1.06倍至1.21倍。

中興通訊表示，預測淨利潤大升主要受惠營業收入按年增長、毛利率持續恢復改善、盈利能力大幅提升，以及集團於期內轉讓北京中興高達通信技術公司90%股權，確認稅前利潤約8億元。

另外，山東墨龍（0568）預計第三季度虧損3175萬至4175萬元，相對於去年同期的1.37億元虧損，並大幅收窄。