居內地港人視像睇樓租屯門樓 預付半年租

單身客颱風下1.9萬租藝里坊1房

另昨日颱風襲港，有租客8號風球下以月租1.9萬元承租西營盤藝里坊．1號1房戶，香港置業高級營業經理譚浩智表示，有關單位為低層F室，實用面積301方呎，1房望市景，業主日前以月租2.2萬元放租，3天以1.9萬元租予單身客，減租3000元或14%，實用呎租63元。業主今年6月才以約902萬元購入上述單位，租金回報2.5厘。

此外，正當九建（0034）將軍澳海茵莊園快將推出之際，區內半新盤MONTEREY錄得本月首宗二手車位成交。

MONTEREY車位250萬沽 3年升5%

利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，MONTEREY單號車位以250萬元易手，原業主2018年6月以約238萬元購入，持貨3年多，帳面獲利約12萬元或5%。蔡氏稱，現時有約8個車位放售，最低入場價250萬元起。