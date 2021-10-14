居內地港人視像睇樓租屯門樓 預付半年租

【明報專訊】疫情下跨境學生不能回港上學，有身在內地的港人父母租住屯門物業，讓子女上學。利嘉閣地產助理分區經理梁桂華表示，近日有內地工作的港人，透過視像睇樓，租用屯門麗寶大廈單位予在屯門區讀書的子女。單位位於中低層E室，實用238方呎，1房間隔，以8500元獲承租，實用呎租約36元。梁氏補充，業主原以月租8800元放租，而租客先透過親友在區內物色物業，及後再以視像睇樓，並預付半年租金，故月租略減。業主去年4月以約330萬元購入，租金回報約3.1厘。
單身客颱風下1.9萬租藝里坊1房
另昨日颱風襲港，有租客8號風球下以月租1.9萬元承租西營盤藝里坊．1號1房戶，香港置業高級營業經理譚浩智表示，有關單位為低層F室，實用面積301方呎，1房望市景，業主日前以月租2.2萬元放租，3天以1.9萬元租予單身客，減租3000元或14%，實用呎租63元。業主今年6月才以約902萬元購入上述單位，租金回報2.5厘。
此外，正當九建（0034）將軍澳海茵莊園快將推出之際，區內半新盤MONTEREY錄得本月首宗二手車位成交。
MONTEREY車位250萬沽 3年升5%
利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，MONTEREY單號車位以250萬元易手，原業主2018年6月以約238萬元購入，持貨3年多，帳面獲利約12萬元或5%。蔡氏稱，現時有約8個車位放售，最低入場價250萬元起。