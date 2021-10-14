星凱．堤岸售樓處重開 暫收2.3萬票超額42倍

8號波除下 凱滙1700萬即沽3房戶

星凱‧堤岸將於今晚8時截票，本周六起首輪開售，涉3張價單共536伙，佔項目伙數1335伙的四成，以價單定價計總值69億元。單位折實呎價15,790元起，1房戶折實售價617.4萬元起；折實均呎20,267元。

此外，昨日8號風球除下後，新盤隨即錄成交。市場消息指出，信置（0083）等發展的觀塘凱滙，天文台改發3號風球後，即錄一宗成交，位於2座中層H室，實用面積717方呎，3房間隔，以1699.45萬元售出，實呎23,702元。

此外，兩個颱風一周內先後襲港，長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY臨近入伙，為免颱風影響項目交樓，周二安排約200名工作人員，檢視項目1422伙，確保窗戶關閉，亦派出颱風小組留守現場。

長實安排200人檢視SEA TO SKY

郭又稱，希望項目順利取得滿意紙，可以在12月前安排交樓。SEA TO SKY全盤1422伙已沽清，平均呎價約1.6萬元，套現約160億元，每伙平均售價1150萬元。

另外，新地（0016）東半山司徒拔道豪宅CENTRAL PEAK第2期，上月上載樓書後，日前上載首個銷售安排，首推Bliss Link洋房2號單位招標，洋房樓高3層，共4間套房，實用面積3695方呎，連花園1126方呎、天台767方呎及前庭290方呎，地庫有2個車位，將於本周六起招標，招標期至今年底，為CENTRAL PEAK系列首度推售洋房。

CENTRAL PEAK 2期推1洋房

周六招標

招標文件亦顯示，項目只提供360日付款計劃，買家入標時須支付投標價5%，在240日內須付樓價7.5%訂金，餘額87.5%在360日內付清。上述洋房之管理費為35,977元，即每方呎管理費約9.7元。