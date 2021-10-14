買家颱風下2808萬入市香島4房戶 連車位成交 原業主持貨5年帳面升不足1%

明報記者 歐陽慧恩

雖然颱風下十大屋苑二手近乎零成交，但半新盤的筲箕灣香島，卻有買家大額入市。美聯區域經理佘錦驊表示，8號風球下有買家大額入市香島大單位，位於2座高層B室，實用1175方呎，4房雙套間隔，由於市場同類型單位少有放盤，吸引買家在惡劣天氣下仍斥2808萬元連一車位購入，實呎23,898元。 原業主2016年以約2781萬元連車位一手購入，持貨5年，帳面雖然僅獲利27萬元或不足1%，但由於發展商當年為買家提供一系列優惠，預計原業主扣除使費後仍能獲利離場。

LP6 2房8號波下915萬沽 3年升兩成

此外，將軍澳日出康城LP6近月3年額印期陸續鬆綁，屋苑亦於風球下錄得一宗二手成交。中原高級分區營業董事柯勇指出，LP6 1座中層A室，實用495方呎，2房間隔，日前剛掛8號風球後，單位以915萬元易手，實呎18,485元。原業主2018年9月737萬元購入單位，持貨逾3年，帳面獲利178萬元或24%。

漁暉苑遺產貨545萬沽 低市價5%

盤源缺乏下，香港仔居屋漁暉苑有遺產貨亦獲買家承接。香港置業首席高級聯席董事郭詠詩表示，漁暉苑F座低層7室，向北望山景，2房間隔，實用384方呎，屬遺產貨，原以580萬元放盤，日前8號風球下以545萬元於自由市場成交，減價35萬元或6%，實呎14193元，低市價約5%。原業主1983年以約23萬元向房委會一手購入，去年成為遺產貨，持貨38年，帳面升值約522萬元或22倍多。

用家818萬購寓·弍捌2房

另外，中原地產分區營業董事程智聰表示，日前8號風球下，深水埗寓·弍捌高層C室，獲外區用家以817.5萬元承接，單位實用433方呎，2房間隔，享開揚市景，實呎18,880元。原業主於2015年8月以650萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利167.5萬元或26%。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添稱，青衣夾屋宏福花園2座中層G室，實用550方呎，2房間隔，於日前8號風球下獲買家以795萬元承接，實呎14,455元。原業主1996年以131.8萬元未補價購入單位，持貨25年，料扣除補價後仍獲利甚豐。