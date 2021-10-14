白宮警告聖誕缺貨 沃爾瑪等承諾加班

拜登將與商界領袖、港口和貨運業高層，工會成員會面，討論全球供應鏈的緊張狀况，並預計在召開白宮峰會之前，企業會做出承諾。有白宮官員就表示，供應鏈基本上掌握在大型私營企業手中，因此需要他們加緊幫助，才能解決問題。官員又表示，加州、洛杉磯港口已同意延長工時。

UPS轉24小時運作與港口共享更多數據

據白宮發表的說明書，沃爾瑪公司承諾顯著增加夜間使用時間，並在未來幾周內將其吞吐量提高五成 。UPS則轉為24小時運作，並與港口共享更多數據。聯邦快遞表示，將在夜間運出港口的貨物量增加一倍。

白宮採取更積極方式，推動美國企業增加工時和產能之際，美國國民亦愈來愈擔心經濟復蘇將受到長期供應鏈瓶頸的阻礙，供應鏈瓶頸也可能導致通脹壓力上升。

據美國聯儲局5上月預計今年通脹率達4.2%，遠高於2%的預期目標。

（綜合報道）

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