美上月通脹升5.4% 較8月再升溫

勞工統計局數據顯示，扣除食品及能源後核心通脹率按年升4％，跟8月相同。另外，華爾街大行業績期開始，摩根大通（美：JPM）昨公布第三季利潤116.87億美元，按年增23.8%，按季則減2.2%。上季每股盈利3.74美元，按年多27.6%，遠高於分析師預期的3美元。摩通季內用於潛在貸款損失的撥備繼續錄得回撥，規模15.27億美元，較第二季回撥22.85億美元有減少。

摩通第三季利潤增兩成

摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）認為，業績強勁是受惠於經濟續見良好增長，該行釋放了21億美元的信貸儲備，是因經濟前景續改善，該行情况亦相應改善，他說該行的收益不包括淨儲備釋放和所得稅收益，為96億美元。摩通上季淨收入按年升1.3%至296.47億美元。期內的公司及投資銀行業務淨收入按年增7.4%至123.96億美元，利潤按年增長29.1%至55.62億美元。消費者銀行業務上季收入按年跌2.9%至125.21億美元，利潤則增12.1%至43.41億美元。然而摩通業績雖亮麗，早段股價跌逾2%。

國際油價跌逾0.7%

截至昨晚10時22分，美國10年期國債孳息率早段報1.538厘，跌2.63%，美匯及商品方面，美元指數報94.28，跌0.25%。紐約期油每桶80美元，跌0.79%，12月布蘭特期油每桶報82.81美元，跌0.73%。12月紐約期金每盎司報1789.25美元，升1.7%。

（綜合報道）

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