晶片荒令iPhone13產量削千萬部 蘋果原預計年底前產9000萬部 供應商股價跟跌

據彭博社引述知情人士透露，蘋果的旗艦手機長期面對晶片短缺問題，公司曾預計在今年最後3個月生產9000萬部新iPhone，但現時蘋果需要通知合作伙伴，生產總數將減少，因為供應商博通（美：AVGO）及得州儀器（美：TXN）在交付方面出現困難，未能供應足夠零部組件。目前博通主要為蘋果手機提供部分屏幕，博通則是無線組件。

除以上兩家供應商外，蘋果仍面對其他零部件短缺的問題。據悉，在中國的蘋果供應商TPK Holding於上周表示，由於當地的限電政策，位於褔建省的工廠正在修改生產計劃。瑞聲科技（2018）此前亦因供應鏈問題等原因發布盈利預警。

官網訂購高階機款 需1個月發貨

據美國蘋果公司官網顯示，兩款高階機款Phone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max，訂購需時一個月才發貨，官網亦顯示，目前部分零售店已經不能取貨。報道指出，蘋果屬全球最大的晶片買家之一，為電子零件供應鏈設定年度節奏，即使這樣，蘋果亦難以在「晶片荒」下獨善其身。目前的晶片付運周期創新紀錄，由訂貨至收貨長達21.7周。主要晶片供應商亦曾警告，明年全年甚至可能以後，晶片需求將繼續超過供應。第四季正值歐美聖誕季節，是蘋果手機銷售旺季，市場預期收入原可達1200億美元。蘋果截至周二（12日）收市，今年累計僅升6.6%。

MacBook Pro首採用M1晶片

繼新手機上架後，蘋果公司全球營銷高級副總裁Greg Joswiak在社交媒體宣布，蘋果最新發布會名為「Unleashed」，並將於香港時間下周二（19日）凌晨發表。市場預期發布會上，蘋果將推出新一代採用「M1X」晶片的MacBook Pro系列，在外型上有較大的突破，顯示屏改為14吋和16吋，恢復以往移除的HDMI槽口和從鍵盤上移除備受爭議的Touch Bar觸摸屏條。設置上，事隔兩年一直未有更新的高端MacBook Pro ，新型號將成為首款採用M1晶片取代英特爾晶片的電腦。

（綜合報道）

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